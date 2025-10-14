Impactante video: circulaba a toda velocidad, chocó un árbol y ocurrió un milagro

Las imágenes del domingo por la noche son elocuentes. Un siniestro vial que se podría haber llevado la vida de varios.

El hecho ocurrió el domingo por la noche y el conductor habría estado alcoholizado.

El hecho ocurrió el domingo por la noche y el conductor habría estado alcoholizado.

Un violento choque ocurrido en la noche del domingo quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda de Allen. Pasadas las 22, un vehículo que circulaba a gran velocidad por la calle Doctor Velasco, casi Aristóbulo del Valle, perdió el control e impactó de lleno contra un árbol.

Las imágenes muestran cómo el automóvil pasa a escasos centímetros del costado derecho de otro vehículo que circulaba por la misma arteria, sin llegar a colisionar. Allí, el conductor pierde el control y choca violentamente contra un árbol, quedando a punto de impactar nuevamente contra el mismo auto que había esquivado segundos antes.

De haber ocurrido , el siniestro podría haber tenido un desenlace fatal. Luego de los tumbos, la camioneta quedó a centímetros del Ford Ka, de costado sobre el asfalto.

vuelco auto choque arbol allen

Vecinos del sector se acercaron rápidamente para auxiliar al conductor, que logró salir del habitáculo con ayuda. Pese a la fuerza del impacto, no se registraron personas heridas y los daños fueron únicamente materiales.

Sospechas de alcohol al volante

Según las primeras informaciones extraoficiales, que aún son materia de investigación, el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del hecho y presentaría altos niveles en sangre. Personal policial y de tránsito intervino en el lugar, y se aguardaban los resultados de los análisis correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del siniestro.

Dos vehículos perdieron el control y terminaron en los canales de Cipolletti y Fernández Oro

La noche de primavera tuvo un final accidentado para dos familias que terminaron con sus vehículos en el canal de riego de Cipolletti y Fernández Oro. Se trata de dos accidentes de tránsito, una camioneta Hilux que terminó en el canal entre Costa Linda y Costa Esperanza, mientras que un vehículo cayó en el desagüe sobre la calle Rimelle.

El primer hecho se registró cuando una conductora perdió el control de su camioneta y cayó al canal de riego.

El primer hecho se registró en la zona que separa los barrios Costa Esperanza y Costa Linda, en Fernández Oro. Una conductora que se desplazaba con sentido oeste- este, a la altura del segundo salto sobre calle Irigoyen, perdió el control de su camioneta y cayó al canal de riego. En un principio, informaron que el camino se encontraba con baja visibilidad, lo que provocó que la conductora se asustara y terminara dentro del canal de riego.

1760312594923-el-primer-hecho-se-registro-cuando-una-conductora-perdio-el-control-su-camioneta-y-cayo-al-canal-riego El primer hecho se registró cuando una conductora perdió el control de su camioneta y cayó al canal de riego.

Sin embargo, el parte oficial de la Comisaría Nº46 de Fernández Oro informó que el motivo de la pérdida del control fue que la mujer intentó esquivar un perro que se cruzó en su camino, maniobra que derivó en la caída del rodado al agua del canal.

De acuerdo al informe policial, el alerta fue emitido anónimamente alrededor de las 21:47 horas del sábado 11. En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios, personal policial y una ambulancia para brindar asistencia y controlar la situación, pero la conductora y su acompañante lograron salir de la camioneta por sus propios medios y no fue necesario el traslado al nosocomio.

La pareja que iba a bordo de la camioneta Toyota Hilux color blanca, no sufrió heridas de consideración por eso se descartó rápidamente el traslado médico. El rodado sólo sufrió daños materiales, principalmente en la parte frontal y en el sistema de suspensión. Finalmente, solicitaron una grúa contratada por el seguro obligatorio y retiraron la camioneta del canal.

Otro vehículo en el canal, esta vez en Cipolletti

El segundo siniestro tuvo lugar durante la mañana del domingo en Cipolletti, cuando un automóvil Chevrolet familiar con varios ocupantes terminó dentro de un canal de desagüe sobre calle Rimelle.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 9:30 horas. Aún se desconoce la causa del accidente, la primera hipótesis apunta a una mala maniobra del conductor que provocó la pérdida del control del vehículo y posterior caída al depósito cloacal.

rimelle cipolletti

El vehículo quedó semi sumergido en el canal de desagüe sobre la calle Rimelle, Cipolletti.

La segunda hipótesis sugiere que el conductor habría manejado bajo los efectos del alcohol, lo que aumentó el riesgo por la disminución de la capacidad de reacción, coordinación y de los reflejos.

El vehículo quedó semisumergido en el cauce del canal, pero los ocupantes lograron salir por sus propios medios del rodado. Además sólo sufrieron heridas leves, por lo que no se requirió asistencia médica.