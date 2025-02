Último Primer Día en Neuquén: la particular campaña de la Policía y las reglas que estableció

Los consejos de la Policía apuntan a que los jóvenes que terminan la secundaria se cuiden. "No seas el que se baja de la fiesta porque no comió nada", pidieron.

En este sentido, el comisario Darío Ahuir , coordinador operativo de la Dirección de Seguridad, expresó a LMNeuquén que la intención de la campaña es enviar el mensaje de que no haya descontrol: "no hace falta tomar para divertirse, es decir una concientización de que se puede hacer lo mismo sin consumo de alcohol y si llegas a tomar no dejes a tu amigo solo, no faltes a la escuela, que no se aparten".

Dónde y cuándo serán los festejos del Último Primer Día en Neuquén

De acuerdo al calendario del Ministerio de Educación de Neuquén, el primer día de clases será el 5 de marzo, por lo que el ritual que encabezan los chicos que inician quinto o sexto año y terminan el secundario tendría que ser el martes por la noche. Sin embargo, cada escuela o grupo de compañeros lo adecúa a sus posibilidades.

En este sentido, Ahuir destacó: "yo creo que va a ser la semana porque la escuela pública empieza el miércoles, en teoría martes de la semana que viene, de noche". En cuanto a la ubicación de los festejos del UPD, el comisario indicó: "el lugar lo van a poner los jóvenes a medida que se vaya transitando".

El operativo policial será en la Isla 132, pero estará coordinado para seguir los pasos de los jóvenes, por lo que Ahuir aseveró: "nos vamos a ir movilizando al lugar que sea necesario, está coordinado con personal del SIEN, tránsito municipal, bomberos, metropolitana, personal de motorista, patrulla de bici, patrullas caminando, personal de antinarcóticos y delitos de civil". Hasta el momento, indicó que hubo una fiesta en un salón privado donde no registraron incidentes.

"Es arduo el trabajo que se hace", consideró el comisario y detalló: "si bien se determina la isla 132, nosotros tenemos que resguardar la integridad de los chicos por donde van". En el caso de que los festejos en la Isla concluyan a las 5, hay un lapso de tres horas hasta la entrada a la escuela en el que los jóvenes se quedan en los espacios públicos cercanos.

UPD policia

Un UPD "tranqui, pero épico"

Los principales mensajes de la campaña de la policía para el UPD son: "lo importante es llegar bien, No dejes a nadie solo, no seas ese amigo que desaparece. No es "aguante", es responsabilidad". Además, también propone: "el UPD no es una competencia de quién toma más. No seas el que se baja de la fiesta porque no comió nada" y agrega: "la previa arranca con una buena base de comida. La posta es disfrutar sin pasarse. Festejamos juntos, volvemos juntos".

Si bien Ahuir destacó los esfuerzos de la policía que buscan llegar a los más jóvenes por redes sociales, aún así expresó que esperan que el resto de los involucrados también trabajen: "los encargados de hacer la charla es la escuela, son los padres, a veces la misma escuela permite que vayan drogados, lo que se largó en redes sociales son los tips y recomendaciones para los padres".

En cuanto a la cantidad de jóvenes que esperan en las calles, el número podría superar los 4000 asistentes en distintos puntos de la ciudad. "No la misma magnitud de la fiesta confluencia, pero planeamos un operativo similar con todas las dependencias que tiene la policía" y advirtió que ante posibles episodios de violencia tienen planeado "separar la pelea, si hay personas lesionadas trasladarla, hacer prevención, concientizar el tema del alcohol, de que puedan disfrutar esa noche".

Acerca del consumo de alcohol, informó: "en la vía pública no se puede tomar bebidas alcohólicas, tendría que tener injerencia los padres, si un nene de 13 está tomando en una esquina, podemos llamar a los padres, tenemos que llamar comisaria del menor".