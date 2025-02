Festejo del UPD en Neuquén: controles y restricciones para el ingreso a la Isla 132

Ante esta situación y con el objetivo de poder garantizar la seguridad de todos, se llevará a cabo un importante operativo de la Municipalidad en conjunto con al Policía, no solo en la Isla 132 sino también en parques y salones de la ciudad.

"No tenemos fecha exacta de cuándo se van a realizar, los operativos se desarrollarán durante toda la semana, pero entendemos que los festejos comenzarán el miércoles", dijo el coordinador operativo de la Dirección de Seguridad, comisario Darío Ahuir.

Y detalló que las escuelas privadas realizarán sus festejos del UPD en salones: "El año pasado estuvimos en algunos salones porque los directivos y los padres avisaron a la comisaría que tal día iban a realizar la celebración, y en base a eso hicimos mayor presencia policial".

updd.jpg

Además, precisó que los demás estudiantes de las escuelas públicas realizan los festejos en la isla 132, donde se junta la mayor cantidad de jóvenes. "El año pasado había mucha cantidad de chicos y habían ingresado muchos vehículos, todo terminó con un lesionado y no ocurrió un mayor accidente de milagro", destacó el comisario.

Controles y restricciones en la Isla 132

Con el objetivo de evitar cualquier disturbio o accidente, la Policía ya diagramó operativos diferentes para cada festejo, por eso habrá presencia en los salones de la ciudad donde se convoquen los estudiantes de escuelas privadas; mientras que habrá otro de mayor despliegue algo similar al de la Fiesta de la Confluencia, para el ingreso a la isla 132.

"Se va a cortar el acceso de vehículos y motos (podrán ingresar pero caminando), se hará control de ingreso de bebidas alcohólicas, se contará con detector de metales", aclaró Ahuir en declaraciones radiales.

Asimismo, indicó que se va a convocar a diferentes direcciones, bomberos, tránsito policial y municipal, departamento metropolitano para que colaboren en la isla y en los lugares públicos en los que puedan reunirse.

UPD Isla 132

"No será tan grande como el operativo de la Fiesta de la Confluencia, pero será algo similar, donde tendremos un mini vallado en el ingreso a los dos puentes, no pueden llevar objetos de metal, ni punzocortante ni nada que se pueda usar para lesionar. No queremos que esto se descontrole", aseguró.

Habrá patrullajes en toda la zona de la costa del río, en los balnearios, en plaza de las banderas, parque este, parque oeste, parque Jaime de Nevares o los lugares donde se pueden llegar a juntar. "Pero eso va a ir cambiando de acuerdo a los lugares que elijan para juntarse. Tenemos que brindar seguridad en cada lugar", precisó.

"La idea no es prohibir"

“La idea no es prohibir sino acompañar”, aclaró desde el inicio el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, para lo cual, anticipó, se diagramó un plan de trabajo con los equipos de Tránsito, de Defensa Civil y los guardavidas.

“Sabemos por experiencia de otros años que en esos lugares va a haber mucha congregación de jóvenes celebrando y festejando este último primer día de clases, así que esta semana y la que viene, dependiendo del inicio de cada una de las escuelas, estaremos presentes generando prevención”, destacó Baggio.

En los balnearios la atención de los guardavidas se adelantará dos horas, a partir de las 8, “entendiendo que las altas temperaturas tal vez invitan a alguno de los jóvenes a ingresar al agua, y Defensa Civil está abocada a todo lo que es el cuidado en la vía pública”.

En base a experiencias de años anteriores, Baggio explicó que “lo que tratamos de hacer en estos operativos es más que nada ayudar, es orientar, pidiéndole a los chicos y chicas que si toman alcohol no conduzcan motos ni autos”.

“En el tema del consumo de alcohol en la vía pública, Defensa Civil y Ciudadanía siempre intentan aconsejar sobre los cuidados individuales, es una tarea importante” y se refirió a los riesgos de vida que enfrentan las personas cuando ingresan al río alcoholizadas.