Telekino: resultados del sorteo 2416 del domingo 22 de febrero

El sorteo del Telekino dejó un pozo millonario vacante, pero hubo miles de ganadores en el Rekino y premios por cartón en varias provincias.

El Telekino volvió a captar la atención de los apostadores este domingo 22 de febrero con su sorteo 2416 .

En esta oportunidad, el pozo principal superaba los 163 millones de pesos, acompañados por un auto 0 km, generando gran expectativa en todo el país.

Para quienes controlan su cartón, la combinación ganadora de esta jornada fue la siguiente: 01 - 03 - 04 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 .

En cuanto a los resultados, el premio mayor de los 15 aciertos quedó vacante, acumulando un total de $163.586.010 para la próxima jugada.

Sin embargo, hubo ganadores en las categorías menores: 20 personas con 14 aciertos cobrarán $450.696 cada una, mientras que los 622 cupones con 13 aciertos se llevan $43.743. Por su parte, quienes lograron 12 aciertos (7.221 ganadores) percibirán $12.922.

¿Cómo se juega al Telekino?

Si sos nuevo en este popular juego de azar, es importante saber que cada cartón tiene un costo de $100. El mismo viene con 15 números impresos, elegidos de forma aleatoria entre el 01 y el 25.

El sorteo consiste en la extracción de 15 bolillas de un total de 25. Para alzarse con el pozo máximo, el apostador debe lograr la coincidencia total. No obstante, el sistema también premia a quienes alcancen los 14, 13, 12 y hasta 11 aciertos, otorgando montos de dinero en efectivo según la categoría.

Telekino

Resultados del Rekino: ¿Hubo ganadores?

El Rekino es una modalidad adicional que utiliza los mismos números impresos en la parte inferior del cartón. A diferencia del sorteo principal, este pozo nunca queda vacante y se reparte todas las semanas.

Los números sorteados para el Rekino fueron: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 22 - 23.

Al no registrarse ganadores con el total de coincidencias, el premio se distribuyó entre los 22 apostadores que lograron 14 aciertos, quienes recibirán la suma de $151.749 cada uno.

Premios al número de cartón

Finalmente, el Telekino repartió cinco premios especiales de $2.000.000 mediante el número de cartón. Los favorecidos en esta edición se encuentran en: