Costa Rica: denuncian un plan para asesinar al presidente

Las autoridades reforzaron la seguridad de Rodrigo Chaves tras una denuncia presentada ante la Fiscalía, a 19 días de las elecciones.

El jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica, Jorge Torres, denunció supuestas amenazas contra la vida del presidente Rodrigo Chaves.

El jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica , Jorge Torres, presentó este martes una denuncia penal ante la Fiscalía por supuestas amenazas contra la vida del presidente Rodrigo Chaves , a menos de tres semanas de las elecciones nacionales.

Ante la gravedad de la advertencia, el Gobierno activó un refuerzo en el esquema de seguridad del mandatario, en un contexto político marcado por la transición presidencial prevista para el 1 de febrero .

En contacto con la prensa local, Torres dijo que el organismo recibió “una información confidencial” con la advertencia sobre “ el pago de un sicario para atentar contra la vida del presidente ”.

“Es por una información que recibimos de fuente confidencial de una amenaza sobre la vida del presidente de la República. Yo como funcionario público y como director de Inteligencia tengo el deber de venir a denunciar a la Fiscalía General”, precisó.

Costa Rica se encuentra en pleno desarrollo de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 1 de febrero, en las que la candidata oficialista, Laura Fernández, aparece como favorita.

Chavez deberá entregar el poder el 8 de mayo a quien resulte ganador de los comicios. En Costa Rica no está prevista la reelección consecutiva.

La investigación sobre le presunto plan para asesinar al presidente de Costa Rica

Torres detalló que se recibió la llamada de una mujer, quien habría informado de un supuesto plan para matar a Chaves. Incluso aseguró que ya se habría realizado el pago a un sicario.

Además, anunció que ya se coordinó el reforzamiento de la seguridad en la Casa Presidencial y para las actividades que tendrá el presidente esta semana.

Chaves, que asumió la presidencia en 2022, recibirá este martes al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien tiene programado el miércoles colocar la primera piedra de la nueva “megacárcel” que Costa Rica pretende levantar para emular el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) del vecino país.

El mandatario costarricense mostró interés en replicar parte de las estrategias de seguridad de Bukele.

Costa Rica vive una seria crisis de inseguridad por la presencia de grupos narcotraficantes. El país tuvo en los últimos años los índices de homicidios más altos en su historia.

El año 2024 cerró con 16,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales, frente a 3,8 de la Argentina.

¿Quiénes son los principales candidatos a presidente de Costa Rica?

Tres candidatos concentran hoy la mayor fortaleza electoral: Claudia Dobles, por la Coalición Agenda Ciudadana; Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional; y Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, fuerza oficialista.

Las diferencias entre los tres espacios no solo se reflejan en sus planes de gobierno, sino también en la lectura que hace el sector energético sobre la viabilidad y profundidad real de cada propuesta.

En el caso de Laura Fernández, candidata del oficialismo, su plan prioriza la apertura del mercado energético, mayor participación del sector privado y la reducción de tarifas eléctricas mediante competencia.

Una mirada distinta surge desde el Partido Liberación Nacional, encabezado por Álvaro Ramos. Su propuesta oficial plantea una segunda generación de políticas energéticas, enfocada en tecnologías avanzadas, flexibilidad institucional y financiamiento sostenible.

La propuesta más estructural surge desde la Coalición Agenda Ciudadana, liderada por Claudia Dobles, quien plantea una “Transición Energética Justa” con fuerte rectoría estatal. Su plan propone transformar RECOPE en una empresa pública de energías limpias, orientada a hidrógeno verde, biometano, almacenamiento energético y movilidad sostenible.