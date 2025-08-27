Fue hallado durante una excursión de pesca deportiva. Es el primer ejemplar de su tipo que puede documentarse.

Encuentran un tiburón naranja en Costa Rica: a qué se debe su color.

Un tiburón de color naranja fue encontrado durante una jornada de pesca deportiva cerca de la costa de Limón, al noreste de Costa Rica . El ejemplar, de unos 200 centímetros de largo , es el primero en su tipo en ser documentado oficialmente.

El hallazgo, en realidad, fue realizado hace un año cerca del Parque Nacional Tortuguero, lugar al que acuden cientos de tortugas para desovar y donde se avistan todo tipo de animales, por los pescadores Garvin Watson y Pablo Solano, quienes formaban parte de una excursión organizada por la empresa Parismina Domus Dei.

Sin embargo, el descubrimiento del ejemplar de la especie Ginglymostoma cirratum, recién fue confirmado a principios de este mes, después de una serie de investigaciones realizadas por especialistas.

Según se especificó, estaba a 37 metros de profundidad, en aguas que el día del hallazgo tenían una temperatura que apenas superaba los 30 grados centígrados.

La sorpresa de los excursionistas fue en aumento a medida que recogían la línea y el animal se acercaba. Es que veían cada vez con mayor detalle el extraño color del tiburón y sus particulares características, como sus ojos blancos y su intenso brillo.

Tiburón naranja 2 Encuentran un tiburón naranja en Costa Rica: a qué se debe su color.

En medio de ese panorama, tuvieron la lucidez de tomarle fotografías y luego liberar al ejemplar en medio de las aguas del mar Caribe.

Con esas imágenes, científicos de la Universidad Federal de Río Grande de Brasil, liderados por la bióloga marina Marioxis Macías-Cuyare, abordaron una investigación cuyos resultados publicaron en la revista Marine Biodiversity.

A qué debe su color el tiburón naranja

Según ese informe, el primer tiburón nodriza xántico registrado padece una condición conocida como albino-xantocromismo, reflejada en su intensa pigmentación amarillo-naranja y los ojos blancos.

“El xantismo, caracterizado por pigmentación amarilla, es raro en especies marinas y no se ha reportado previamente en peces cartilaginosos del Caribe”, indica el informe oficial.

En ese sentido, el reporte indicó que “este hallazgo único sugiere que el xantismo no obstaculiza la supervivencia en esta especie”.

“En comparación con informes previos de pigmentación anormal en G. cirratum , como albinismo, piebaldismo e hipomelanosis, este es el primer caso documentado científicamente de xantismo total en la especie y el primer registro del Mar Caribe”, aclara el texto publicado el 1 de agosto.

Y añadió que “se necesitan más investigaciones para explorar los posibles factores genéticos o ambientales que influyen en esta rara anomalía de pigmentación en los tiburones”.

Las causas que pueden provocar esta condición

De acuerdo con distintos investigadores citados por sitios web especializados, las causas que provocan esta condición pueden estar relacionadas con estrés ambiental, desequilibrios hormonales, temperaturas elevadas del agua y la dieta del ejemplar.

Se trata de una característica que había sido previamente registrada en algunos peces de agua dulce, en canarios e incluso en flores.

Tiburón naranja 1 Encuentran un tiburón naranja en Costa Rica: a qué se debe su color.

Las mismas publicaciones sostienen, además, que el tiburón nodriza es una especie de comportamiento tranquilo y poco activo, por lo que es denominado “tiburón holgazán”.

“Un hecho único en la historia marina”

En su Facebook, la empresa Parismina Domus Dei reflejó el descubrimiento y lo calificó como “un hecho único en la historia marina que deja sorprendidos a biólogos, pescadores y amantes del océano”.

“Este descubrimiento no solo resalta la riqueza natural de nuestras aguas del Caribe exactamente Limon Barra de Parismina, sino que también abre la puerta a nuevos estudios sobre la biodiversidad del Caribe costarricense”, agregó.

Consultados por qué recién ahora se difundió masivamente el hallazgo si se produjo hace un año, la empresa respondió que “hace un año nadie sabía nada de nada y los estudios debían de hacerse realizado para verificar los datos del espécimen” y que “después de convalidar la información se hizo viral”.