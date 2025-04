Ingresó al mar en un lugar prohibido y fue devorado por un tiburón frente a otros bañistas

El portavoz de esa fuerza, Aryeh Doron, agregó: “No escatimamos en gastos, como podéis comprobar, dentro y fuera del agua. El Departamento de Policía ha ordenado que todas las fuerzas de la Policía de Israel se activen para ayudar en la búsqueda".

La prensa local, por su lado, manifestó que el ataque del tiburón se registró en una zona de la playa donde no hay socorristas, conocida en los últimos años por la presencia de tiburones, lo que llama la atención de turistas que intentan tomarse fotos y alimentarlos, pese a las advertencias de las autoridades.

Quién fue la víctima del ataque del tiburón

El hombre que murió tras ser atacado por un tiburón fue identificado como Barak Tzach, de 40 años, padre de cuatro hijos y exsoldado israelí y reservista del Batallón 8207, involucrado en el conflicto militar entre Israel y Líbano.

De acuerdo con una publicación que realizó en Facebook una mujer que dijo ser su esposa, Tzach entró al agua con un equipo de snorkel y una cámara submarina. Su objetivo, indicó, era “bucear y documental a los tiburones”.

Dijo, además, que un pescador que presenció el momento del ataque le confirmó que el hombre no tocó ni alimentó a los tiburones. De hecho, dijo que al ver que se acercaron demasiado intentó alejarlos con el palo que sostenía su cámara.

Al parecer, este pescador alertó a Tzach y lo llamó de regreso a la orilla, pero cuando estaba volviendo fue devorado por el animal.

Ataques poco comunes, según los expertos

Itamar Avishai, director científico de la organización EcoOcean, manifestó que ataques como el que se registró en las costas de Israel en el Mediterráneo son poco frecuentes.

"Un caso como el ocurrido en Hadera es raro, incluso a nivel mundial. Los tiburones no son agresivos hacia los humanos de forma natural; realmente no hay razón para tenerles miedo, pero es importante recordar que se trata de un animal salvaje en su ambiente natural, y provocar a un tiburón puede hacer que se defienda", expresó Avishai en declaraciones reproducidas por The Jerusalem Post.

En ese sentido, agregó: "En general, no hay razón para que un tiburón te ataque, a menos que te acerques a él, agarres su cola o aletas, o lo molestes de alguna manera... Un tiburón es un animal grande al que no debes acercarte".