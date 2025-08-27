Un custodio del ministro Cúneo Libarona baleó a un joven en un confuso hecho

El hecho se encuentra en plena investigación pero se conocieron algunos detalles. Al custodio le secuestraron su arma reglamentaria.

Un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) que integra el cuerpo de custodios del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona , protagonizó un confuso episodio en el que un joven de 19 años terminó baleado en Moreno, provincia de Buenos Aires.

Según revelaron medios locales, el hombre baleó al joven cuando intentaba abordar un vehículo con pedido de secuestro por robo. En ese momento, observó un vehículo Peugeot 4008, con sus patentes colocadas, que estuvo varias horas estacionado frente a un domicilio de la cuadra.

En un momento determinado, dos jóvenes llegaron en motocicleta hasta el coche y el acompañante abrió con la llave de ignición. Inmediatamente el agente policial dio la voz de alto, lo que hizo que el de la moto huyera y el otro joven amagó con sacar un arma entre su ropa y se metió dentro del auto. El agente disparó en al menos dos oportunidades hacia el vehículo, que avanzó unos metros y chocó contra un árbol.

ministro custodio

La reconstrucción del episodio que vivió el custodio de Cúneo Libarona

Rápidamente el custodio llamó al 911 para relatar lo sucedido. Al llegar al lugar, integrantes de la comisaría 1ª de Moreno se encontraron con el joven de 19 años herido en el habitáculo del conductor, identificado como Fernando Uriel Sosa. En tanto, el Peugeot 4008 tenía pedido de secuestro activo: había sido robado horas antes en la zona de Catonas, también en Moreno.

El presunto delincuente pese a que tenía heridas de bala en su pierna y zona costal, se encuentra fuera de peligro. Según la reconstrucción difundida por Primer Plano Online, el automóvil había sido sustraído cuando su dueño transportaba a un amigo. En ese trayecto fue abordado por dos individuos armados, quienes lo privaron de la libertad y lo obligaron a descender después de algunas cuadras.

ministro custodio baleo

Respecto al joven herido, es probable que sea dado de alta este miércoles y permanecerá detenido hasta que se aclare su situación. Al efectivo policial, en tanto, la fiscal Luisa Pontecorvo junto a su secretario, Pablo Córdoba, le abrieron una causa por su accionar.

Si bien la justicia no adoptó temperamento alguno, sí ordenó el secuestro de su arma reglamentaria para cotejar con pericias y se abrió una investigación para determinar el escenario de los hechos.

Un custodio de Javier Milei baleó en la cabeza a un motochorro y frustró un robo

A principios de agosto, un brutal episodio de violencia se registró en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, en el que uno de los custodios del presidente Javier Milei fue el protagonista.

Un sargento primero de 54 años de la Policía Federal Argentina que es parte de la División Custodia Presidencial baleó a un motochorro que la había robado la cartera a su esposa. El sospechoso herido fue derivado al Hospital Paroissien y tiene antecedentes, aunque su cómplice logró escapar.

Según indicó el parte policial, el hecho tuvo lugar este lunes sobre el cruce de las calles Cordero y Montgolfier. Allí, Marcelo Cavalo (54), que se encontraba en su día franco y de civil, baleó a uno de los dos motochorros que abordaron y le robaron a su pareja, Estella Maris García (53).