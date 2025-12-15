El PJ neuquino busca ir a internas en marzo

L a presidenta del Partido Justicialista de Neuquén , María Elena Paladino , realizó una convocatoria a elecciones internas de autoridades, de acuerdo a lo resuelto por el congreso provincial del 17 de mayo en Zapala . Para ello, elaboró un cronograma tentativo, el cual será elevado para su aprobación de la Junta Electoral del Partido Justicialista, que establece como fecha de realización de los comicios el 15 de marzo.

“El partido está en un proceso interno profundo de reorganización. Le di instrucciones a la apoderada María Belén de los Santos para realizar una convocatoria a elecciones internas de autoridades”, indicó Paladino en un comunicado de prensa.

La titular del PJ manifestó que “el espíritu de este llamado es garantizar la participación de todos los afiliados que se encuentren en condiciones regulares de hacerlo, poder acordar los términos y cronograma electoral, para poder llegar con tiempo al día de la elección”.

peronismo neuquino.webp

Cronograma

El cronograma tentativo establece para el 19 de diciembre de este 2025 el cierre de presentación de fichas de afiliación. El 20 de enero el Padrón Definitivo será provisto por la Secretaria Electoral del Juzgado Federal de Neuquén y el 5 de febrero se habilitará la solicitud de número de lista y nombre, presentación de candidaturas, número de lista, nombre de la agrupación y avales.

A su vez, el 23 será la presentación de candidaturas y avales, el 26 la oficialización de Listas y el 2 de marzo la de modelos de boletas, quedando para su oficialización al día siguiente, es decir, el 3 de marzo.

El 6 será la entrega de Boletas, designación de mesas y establecimientos de votación, mientras que el 15, como se dijo, está prevista la relización de las elecciones internas. El 19 de marzo se hará el escrutinio definitivo y el 30 será el acto de la proclamación de las autoridades electas.

Peronismo K en Neuquén.jpg

“Reconstrucción del peronismo”

La actual presidenta del PJ realizó un llamado a la reconstrucción del peronismo neuquino, acorde a la actualidad y competitivo para las próximas elecciones del 2027.

“Necesitamos mostrar a los neuquinos y neuquinas que el partido está en condiciones de competir seriamente, un partido ordenado, dar a conocer a la sociedad que el peronismo va a recuperar las banderas históricas; Justicia Social, Soberanía Política e Independencia Económica”.

“Soy consciente que para llevar todo esto adelante vamos a necesitar mucha convicción y coraje, pero como buena peronista lo vamos a lograr, el peronismo la va a devolver la felicidad al pueblo”, aseguró.

El PJ neuquino viene de sufrir una dura derrota en las últimas elecciones nacionales y está envuelto en una interna que tuvo su punto máximo de ebullición en el Congreso partidario de Zapala en mayo de este año.

Ese encuentro derivó en la intervención de la Justicia electoral que, a instancias de la jueza federal Carolina Pandolfi, ratificó en agosto la validez de ese Congreso, avalando, de esta manera, las resoluciones tomadas allí.