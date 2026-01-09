Un arma de la Policía e inhibidores: qué reveló la investigación que desbarató otra banda en Neuquén

La investigación que permitió desarticular una nueva banda delictiva en Neuquén comenzó con una denuncia puntual, pero terminó abriendo un abanico de hipótesis que todavía siguen bajo análisis. Uno de los hallazgos más llamativos durante los allanamientos en la meseta fue el de handys que podrían ser utilizados como inhibidores de señal, y un arma de la Policía .

En diálogo con LM Neuquén , el comisario Mario Galeano, a cargo de la Comisaría 20 , brindó detalles sobre el trasfondo del caso, que incluyó amenazas con armas de fuego , impactos de bala en un auto, allanamientos simultáneos y el secuestro de armamento y de los equipos de comunicación que ahora son sometidos a pericias clave.

Todo se inició el 26 de diciembre , cuando un particular se presentó para denunciar que había sido amenazado con armas de fuego y que incluso intentaron agredirlo en la zona de meseta ubicada entre Parque Industrial y Centenario. El denunciante señaló su automóvil, el cual presentaba impactos compatibles con disparos , lo que dio lugar al inmediato trabajo de Criminalística y al inicio formal de una investigación.

allanamientos inhibidores Gentileza Policía del Neuquén

“Se hicieron tareas periciales sobre el vehículo y, en paralelo, se empezó a reconstruir el hecho”, explicó Galeano. A partir de esa primera denuncia, los investigadores avanzaron con el análisis de publicaciones en redes sociales, principalmente Facebook, lo que permitió individualizar al menos tres domicilios vinculados a las personas denunciadas.

Con el correr de los días, y tareas de campo, indicó que lograron certificar de manera fehaciente el vínculo: "uno de los sospechosos concurría con asiduidad a uno de esos domicilios. En los otros dos, residían personas con una relación fluida con los presuntos autores". Esa información fue clave para solicitar las órdenes de allanamiento.

Impactantes hallazgos en los allanamientos por amenazas

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en tres viviendas, ubicadas en sectores alejados de la zona urbana, hacia la meseta, en áreas de fincas y terrenos grandes, por encima del Parque Industrial y en dirección a Centenario. En uno de los domicilios, donde se presume residía el autor principal, se secuestraron elementos que refuerzan la hipótesis de autoría: un vehículo y un arma de fuego.

Respecto al móvil del ataque, Galeano indicó que aún es materia de investigación, aunque una de las líneas más firmes apunta a diferencias por intereses comerciales. “Una de las personas allanadas tiene un comercio, y las diferencias vendrían por la comercialización”, señaló el jefe policial.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención se produjo en el segundo domicilio allanado, donde se encontraron dos armas de fuego y tres equipos de comunicación tipo handy. Al analizar el armamento descubrieron un detalle impactante. "Un arma es de la Policía, lo que abrió una línea de investigación adicional", dijo Galeano. Las armas Bersa semiautomáticas fueron remitidas a Criminalística para determinar su aptitud de disparo y establecer si alguna de ellas fue utilizada en el ataque denunciado.

inhibidores- allanamientos

Los equipos de comunicación fueron enviados al Gabinete de Comunicaciones para determinar si estaban modificados o si tenían capacidad de inhibición de señales. “Uno de los handys no está modificado, pero otro, por sus características, podría funcionar como inhibidor. Ante la duda, todo se perita”, explicó Galeano.

El comisario aclaró que no se trata de equipos de comunicación policiales. Operan en frecuencia VHF, utilizadas por empresas comerciales y sin frecuencia privada. A diferencia del sistema policial, que funciona con comunicación protegida, triangulada por antenas y con grabación permanente, estos dispositivos buscan señal en la atmósfera y no cuentan con resguardo institucional.

Tres detenidos y supeditados a la causa

Los involucrados fueron notificados de la causa y recuperaron la libertad en la tarde, aunque continúan supeditados a la investigación. Según informó Galeano, todos son mayores de edad, con edades que oscilan entre los 30 y 45 años, y cuentan con antecedentes judiciales por delitos como amenazas, abuso de armas y portación ilegal.

En los domicilios allanados se identificó a varias personas: en uno, una mujer junto a un hombre de 35 años y un joven de 18; en otro, un hombre de 40 años y una mujer de 20. La causa principal está caratulada como amenazas calificadas.

Finalmente, el comisario no descartó que los procedimientos tengan ramificaciones en otras investigaciones en curso. “El armamento y los equipos de comunicación pueden estar vinculados a otros hechos. Todo eso se está analizando”, concluyó. Por eso, la causa sigue abierta y las pericias serán determinantes para establecer responsabilidades y posibles conexiones con otros episodios violentos ocurridos en la región.