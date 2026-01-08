Otra banda delictiva neuquina desmantelada: secuestraron pistolas, proyectiles y equipos de comunicación

El procedimiento se concentró en aguantaderos ubicados en el sector "Cañada de Azúcar" y estuvo a cargo de la Comisaría 20, con el apoyo de otras unidades.

El combate contra las bandas delictivas que protagonizan robos y atracos a diario no se detiene y este jueves, en horas de la mañana, personal policial encabezó varios allanamientos en aguantaderos situados en el sector denominado “Cañada de Azúcar”. El resultado del procedimiento fue muy positivo, con el secuestro de dos pistolas, proyectiles, equipos de comunicación y un auto marca Honda.

De acuerdo a lo informado por la Policía provincial, el operativo fue ordenado por los integrantes de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica y se concentró en tres viviendas que se encuentran en jurisdicción de la Comisaría 20, en esta capital.

Acompañados por sus pares de la Oficina de Investigaciones, el Departamento Seguridad Metropolitana y la UESPO, los agentes de la unidad policial de Parque Industrial allanaron un total de tres viviendas.

Un operativo sin inconvenientes

La tarea de inspección se desarrolló sin sobresaltos y se procedió a identificar a los ocupantes de las distintas propiedades. En ese marco, fueron notificados de la investigación abierta y que puede derivar en una posible formulación de cargos por distintos delitos. De forma inicial, algunos de los sospechosos enfrentarán cargos por tenencia ilegal de armas de fuego.

allanamientos inhibidores Gentileza Policía del Neuquén

Respecto de los equipos de comunicación, son tipo VHF. Los investigadores no descartan que los utilicen como inhibidores de alarmas de vehículos.

Varios procedimientos por motos robadas

La DEMOSE está desarrollando un intenso trabajo en los últimos días y luego de apresar a dos ladrones en el inicio de la semana hábil, este último miércoles, protagonizaron otro procedimiento positivo al interceptar a un delincuente que se movilizaba en una moto robada en agosto de 2025.

El operativo se inició en el cruce de las calles Lago Viedma y Las Torcazas, cuando un motociclista no detuvo su marcha a pesar de las señas efectuadas por los agentes.

Decididos a darle alcance, los integrantes de la División Motorizada persiguieron al sospechoso por distintos puntos del oeste de esta capital y, finalmente, en la meseta, abandonó el vehículo para ocultarse en un aguantadero. La situación fue muy tensa y la Motorizada tuvo que pedir el apoyo de sus pares de la Comisaría 20 para concretar el secuestro de la moto. En tanto, varios vecinos cómplices del delincuente, no dudaron en apedrear a las fuerzas de seguridad.

moto recuperada Gentileza Policía del Neuquén

Casi en forma simultánea al despliegue de la División Motorizada, en la vecina ciudad de Centenario, personal de la Comisaría 52 interceptó a un sospechoso que se movilizaba en una moto Gilera sin las medidas de seguridad correspondientes.

De forma rápida, comprobaron que el vehículo del motociclista era robado y que tenía un pedido de secuestro activo. Frente a esta irregularidad, el hombre fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Un procedimiento de características similares realizado un día antes, el martes por la noche, terminó con otra moto secuestrada.

Según las fuerzas de seguridad neuquinas, dos sospechosos fueron perseguidos por un móvil de la Comisaría 18 y atrapados a no mucha distancia. Al verificar la situación del vehículo en que se movilizaban, establecieron que había sido sustraído ese mismo día, en jurisdicción de la Comisaría Tercera de esta capital.