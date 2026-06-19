Un comerciante indicó que aumentó la inseguridad en el barrio Bellavista y las inmediaciones de las calles Cuba. Piden mayor presencia policial.

"La situación es gravísima": comerciantes de Centenario denuncian robos a diario y falta de respuesta policial

"La situación es gravísima": comerciantes de Centenario denuncian robos a diario y falta de respuesta policial Sebastián Fariña Petersen

La preocupación por la inseguridad crece entre los comerciantes y vecinos de Centenario que denuncian r obos, intentos de agresión, hechos violentos y la escasa respuesta policial. La situación se repite en distintos sectores de la ciudad, especialmente en el barrio Bella Vista y las inmediaciones de las calles Cuba, Honduras, Perú y El Salvador.

Salustiano Cepeda, comerciante de la zona y propietario de un local ubicado en El Salvador y Chacho Peñalosa, aseguró que la situación "no es grave, es gravísima" y cuestionó la falta de respuestas por parte de la Comisaría 52.

"Tenemos hechos de inseguridad todos los días, absolutamente todos los días ", afirmó y agregó que uno de los principales reclamos apunta a un grupo de WhatsApp que, según explicó, fue habilitado por la Policía para que comerciantes y vecinos pudieran alertar sobre situaciones sospechosas o solicitar asistencia. Sin embargo, sostuvo que actualmente los mensajes no reciben respuesta.

"Ni siquiera nos contestan. La gente que nos tiene que brindar seguridad no nos responde los mensajes. Entonces, ¿qué protección podemos tener?", cuestionó en declaraciones radiales.

Acusan demora en la respuesta de la Policía

Cepeda relató que durante la mañana del jueves se registraron al menos dos hechos delictivos en el sector. Uno de ellos ocurrió alrededor de las 11:30 en una vivienda de calle Perú al 417. Según indicó, los vecinos solicitaron presencia policial, pero el móvil demoró unos 40 minutos en llegar.

"La comisaría está a unas diez cuadras y tardaron cuarenta minutos", aseguró.

También mencionó un tiroteo ocurrido durante la madrugada a una cuadra de su comercio. En ese caso, explicó que inicialmente hubo respuesta policial, pero posteriormente los vecinos continuaron reclamando presencia en el lugar sin obtener contestación.

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El comerciante sostuvo además que existe preocupación por personas que son conocidas en el sector por protagonizar hechos reiterados de robo y violencia. En particular, mencionó a "Lagrimita", sobre quien aseguró que suele ingresar a comercios para sustraer mercadería.

La última vez que el conocido delincuente de Centenario fue demorado fue a principios de junio luego de atacar con un hierro a un hombre en plena calle, en un sector muy transitado de la ciudad.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 15:30, en la zona de Honduras y Nicaragua, sobre una de las veredas de la sucursal de la Cooperativa Obrera. Hasta allí llegó personal de la Comisaría 52, luego de recibir el aviso por una agresión ocurrida minutos antes.

comisaria 52 centenario Las repetidas balaceras provocan temor en los vecinos de Centenario.

"Todos los días tenemos problemas. La gente tiene miedo de caminar por la calle", señaló.

A ese escenario sumó la presencia de una mujer que, según denunció, también protagoniza episodios de robo en locales comerciales, y un grupo de adolescentes que habría estado involucrado en agresiones en la vía pública. "Hay denuncias, hay videos y un montón de situaciones registradas. No sé por qué no actúan", expresó.

Comercios con puertas cerradas

La inseguridad modificó incluso la forma de trabajar de muchos comerciantes del sector. Cepeda reconoció que varios locales atienden con las puertas cerradas y solo permiten el ingreso de clientes conocidos. "Muchísimos negocios trabajan así. Yo trabajo de esa forma", afirmó.

La medida, explicó, busca prevenir robos y proteger a los empleados, que en varias oportunidades manifestaron temor al advertir la presencia de personas sospechosas en las inmediaciones.

Los reclamos también alcanzan a la falta de patrullajes preventivos. Según sostuvo, tiempo atrás era habitual observar policías caminando por la zona de Honduras y otros sectores comerciales, algo que hoy prácticamente no ocurre.

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"Ya no se ve a la Policía caminando. Los móviles los cruzamos muy de vez en cuando", aseguró. Finalmente, Cepeda reclamó una mayor articulación entre las autoridades policiales, judiciales y municipales para abordar una problemática que, según afirmó, afecta a gran parte de Centenario. "La situación está demasiado complicada. Lo único que pedimos es poder trabajar y caminar tranquilos", concluyó.