La Justicia de EE.UU incautó los teléfonos de "Chiqui" Tapia y otros dirigentes de la AFA

El operativo ocurrió antes que el equipo argentino emprendiera viaje a Buenos Aires tras la final del Mundial 2026 ante España.

El operativo ocurrió antes del regreso de la Selección Argentina tras disputar la final del Mundial 2026.

En la mañana de este miércoles se conoció que la Justicia de Estados Unidos incautó los teléfonos celulares de Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de la AFA antes del regreso de la Selección Argentina tras disputar la final del Mundial 2026.

El operativo ocurrió en el aeropuerto de Nueva York, antes de que el equipo argentino emprendiera viaje a Buenos Aires tras la derrota ante España. Las autoridades también se llevaron computadoras y teléfonos de otros integrantes de la comitiva argentina.

Tapia fue citado a declarar el 30 de julio, junto a Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni , ante la Corte del distrito sur de Florida por una causa que investiga la estructura financiera de contratos comerciales de la AFA.

Según afirmó Infobae, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) demoraron al dirigente en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York, le solicitaron sus teléfonos celulares y sus dispositivos electrónicos.

La relación de la AFA con la empresa Tourprodenter, en el ojo de la Justicia

El mismo medio reveló que el FBI solicitó que aporte toda la información disponible que posee relacionada con la empresa Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.

El operativo provocó una demora de más de dos horas en la partida del vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas, que finalmente despegó cerca de las 8.15, cuando originalmente estaba previsto para las 6. Esto también retrasó la llegada de la delegación al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde miles de hinchas aguardaban el arribo del seleccionado subcampeón del mundo.

Mientras el presidente de la AFA junto a otros integrantes de la asociación se encontraban en suelo estadounidense, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a reconstruir las maniobras realizadas mediante la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la entidad. Las operaciones bajo análisis superan los 300 millones de dólares.

La empresa Tourprodenter,sociedad de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, quedó a cargo de recibir ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selección argentina, además de percibir comisiones por su intervención y por la logística de las operaciones.

La empresa clave y el circuito internacional

El corazón operativo del esquema fue TourProdEnter LLC, una sociedad creada en Florida en agosto de 2021. Pocos meses después de su constitución, la firma quedó designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior, tras la aprobación del comité ejecutivo encabezado por Claudio Chiqui Tapia.

Desde entonces, TourProdEnter concentró la recaudación proveniente de sponsorización, derechos televisivos y partidos amistosos, gestionando pagos y transferencias internacionales. Los registros bancarios muestran que la firma operó cuentas en Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus, por donde circularon cientos de millones de dólares.

Entre los principales aportantes aparece Adidas, cuyas transferencias superaron los USD 78 millones. También figuran empresas vinculadas al streaming oficial y a la comercialización de contenidos. Sin embargo, una porción relevante del dinero siguió un camino alternativo hacia Adcap Uruguay, que recibió cerca de USD 110 millones para operaciones financieras vinculadas a bonos.