Sueldo de Comercio: definieron las escalas salariales hasta 2027 y cómo se incorporan los $120.000 al básico

El ultimo acuerdo de de paritarias contempla aumentos porcentuales y bonos para el trimestre junio-agosto, pero fija pautas hasta mayo de 2027.
Los empleados de comercio cobrarán en agosto 2026 un nuevo aumento salarial establecido en el acuerdo trimestral firmado por el gremio y las cámaras empresarias del sector. En el octavo mes del año, el incremento incluye un porcentaje, un nuevo bono y la continuidad de la suma no remunerativa que se venía pagando en el entendimiento anterior.
Para el trimestre julio-septiembre 2026, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA establecieron un incremento total del 5,7% dividido en tres tramos, junto a un bono extra de $50.000 que se pagará en dos cuotas. Además, durante todo el período de vigencia del nuevo convenio, continuará la suma fija de $120.000 mensuales acordada en la negociación paritaria anterior.
Esquema de aumentos, porcentajes, bonos y sumas no remunerativas 2026-2027
El acuerdo entre el gremio y las cámaras empresariales del sector establece que los incrementos salariales se aplicarán de la siguiente manera:
- Aumento trimestral de 5,7%: se pagará en tres tramos no acumulativos del 1,9% en julio, 1,9% en agosto y 1,9% en septiembre, tomando como base de cálculo las escalas básicas de junio de 2026 más las sumas no remunerativas vigentes.
- Bono de $50.000: se liquidará en dos cuotas de $25.000 a pagar la primera con el salario de julio y la segunda en agosto.
- Suma no remunerativa de $120.000: este complemento acordado en la paritaria anterior se mantendrá durante el trimestre y, entre diciembre de 2026 y mayo de 2027, comenzará a incorporarse al sueldo básico con montos de $20.000 por mes.
Cómo quedan los sueldos de los empleados de comercio en agosto 2026
Con la aplicación del aumento del 1,9%, el bono de $25.000 y la suma no remunerativa de $120.000, así quedan los salarios de todas las categorías de los empleados de comercio:
Maestranza
- Categoría A: $1.305.461
- Categoría B: $1.308.793
- Categoría C: $1.320.464
Administrativo
- Categoría A: $1.317.965
- Categoría B: $1.322.971
- Categoría C: $1.327.970
- Categoría D: $1.342.978
- Categoría E: $1.355.482
- Categoría F: $1.373.824
Auxiliar especializado
- Categoría A: $1.332.140
- Categoría B: $1.347.145
Personal auxiliar
- Categoría A: $1.322.132
- Categoría B: $1.330.469
- Categoría C: $1.357.983
Cajeros
- Categoría A: $1.322.132
- Categoría B: $1.327.970
- Categoría C: $1.335.474
Vendedores
- Categoría A: $1.322.132
- Categoría B: $1.347.148
- Categoría C: $1.355.482
- Categoría D: $1.373.824
Los valores corresponden a los básicos para jornada completa. El salario final puede variar según los adicionales previstos en el convenio, como antigüedad, presentismo, manejo de caja, comisiones y horas extras. Por otro lado, no impide que las grandes cadenas otorguen un incremento mayor al pactado. Quienes se desempeñan en la informalidad no tienen garantizados estos mínimos ni otros derechos laborales.
Qué se sabe del próximo acuerdo paritario
Desde FAECYS, señalaron que el último acuerdo firmado “refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial. La negociación colectiva sigue siendo la herramienta más valiosa para encontrar soluciones equilibradas que contemplen la realidad de los trabajadores y de las empresas”.
“Somos conscientes de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, particularmente el comercio, donde muchas pymes y comercios de cercanía enfrentan un escenario muy complejo. Por eso buscamos un entendimiento que contribuya a preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a la actividad durante los próximos meses”, señaló Armando Cavalieri, secretario general del gremio.
El acta firmada “mantiene la dinámica de monitoreo constante sobre la situación económica para garantizar que el poder adquisitivo no quede rezagado frente a la evolución de los precios”. En ese contexto, las partes signatarias acordaron volver a reunirse en el mes de octubre de 2026 con el fin de revisar el comportamiento de las escalas salariales y realizar los ajustes necesarios según la coyuntura económica del país.
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