Renovaron el Jeep Renegade: qué cambios tiene el nuevo modelo que llegará a la Argentina

Se estrena en Brasil, donde se fabrica. Incorpora más tecnología y nueva mecánica, para convivir con un nuevo modelo que llega en breve.

El Jeep Renegade volvió a renovarse y esta actualización marca un paso importante para uno de los SUV más conocidos del Mercosur. El modelo sumó cambios en el diseño , un interior más moderno y, sobre todo, una nueva propuesta mecánica con hibridación ligera , una novedad que lo pone en línea con la nueva etapa de electrificación que empiezan a transitar varios productos del grupo Stellantis.

La renovación del Jeep Renegade se presentó en Brasil, donde el SUV se fabrica para abastecer a distintos mercados de la región. Aunque no se trata de una nueva generación, sí representa un restyling importante para un modelo que ya tiena casi 11 años en el mercado, y que cada dos años recibe actualizaciones.

El Jeep Renegade mantiene su silueta robusta y su perfil aventurero, pero ahora incorpora soluciones más actuales para seguir siendo competitivo en una categoría donde cada vez pesan más la conectividad, la seguridad y el consumo. Y en donde próximamente se sumará un nuevo modelo de Jeep, el Avenger .

El nuevo Jeep Renegade ya quedó confirmado como parte de la renovación regional y, tras su presentación brasileña, deberá avanzar luego sobre otros mercados del Mercosur.

Qué cambios trae el Jeep Renegade

En el exterior, los cambios abarcan sectores como la parrilla, los paragolpes, las llantas y la firma lumínica, con un lenguaje más cercano al de otros modelos recientes de la marca.

Puertas adentro es donde aparece uno de los avances más notorios. El Jeep Renegade ahora muestra un habitáculo más moderno, con rediseño del tablero, una mejor integración de los elementos digitales y, entre las novedades sobresalientes, ofrece un pantalla multimedia flotante.

Jeep Renegade 2027 Jeep Renegade 2027. Stellantis

También se anuncian mejoras en terminaciones, avances en conectividad y una evolución en materia de seguridad, con la posible incorporación de más asistencias a la conducción (ADAS).

El Jeep Renegade ahora suma una versión híbrida

La gran novedad del Jeep Renegade está en la mecánica. El SUV pasó a ofrecer una variante con hibridación ligera de 48V, una solución pensada para mejorar la eficiencia sin modificar de manera drástica la receta tradicional del modelo. En este esquema, el sistema eléctrico no reemplaza al motor térmico, sino que lo asiste en momentos puntuales, como arranques y aceleraciones.

Jeep Renegade 2027 Jeep Renegade 2027. Stellantis

Para esta nueva etapa el Jeep Renegade mantiene el conocido motor 1.3 turbo, que en algunos mercados entrega 175 CV y 270 Nm, ahora combinado con el esquema electrificado. También se detallan dos motores eléctricos auxiliares y una batería de 48V y 0,9 kWh ubicada debajo del asiento del conductor, una configuración orientada a reducir consumos y emisiones, sobre todo en uso urbano.

A su vez, Jeep conserva una propuesta diferenciada dentro de la gama. La versión Willys 4x4 seguirá siendo la más asociada al ADN aventurero de la marca, con tracción integral y caja automática de 9 marchas, dirigida a quienes buscan un SUV compacto con mayores aptitudes fuera del asfalto. Eso le permite al Jeep Renegade seguir mostrando una personalidad distinta frente a varios rivales del segmento más orientados exclusivamente al uso urbano.

Jeep Renegade 2027 Jeep Renegade 2027. Stellantis

Luego de su renovación en Brasil, el nuevo Jeep Renegade deberá avanzar hacia otros mercados de la región, incluida la Argentina. Por ahora, lo que está confirmado es la actualización del modelo en el país vecino y su rol como base de abastecimiento regional, por lo que el siguiente paso será conocer el cronograma comercial para el mercado argentino.