Comienza el juicio por la desaparición de Loan Peña: uno por uno, quiénes son los 17 acusados

El grupo de acusados se divide en dos, con roles y responsabilidades diferentes. Hay más de 160 testigos y se espera que rompan el silencio entre ellos.

A dos años de la desaparición de Loan Peña en Corrientes, este martes 16 de junio comienza el juicio oral y público que busca conocer qué ocurrió con el menor que actualmente tiene 7 años. Son 17 los acusados q ue están vinculados a uno de los casos más intrigantes de los últimos años.

Los imputados se sentarán en el banquillo frente al Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

El grupo de acusados se divide en dos, con roles y responsabilidades diferentes. Por un lado se encuentran siete personas, que estuvieron en el almuerzo del 13 de junio en la casa de su abuela Catalina. Tras la sobremesa, el niño, otros menores y algunos mayores salieron a pasear a un naranjal cercano, y eso es lo último que se sabe de él.

Por otro lado se encuentra "la banda del hotel", un grupo de diez personas que se instaló en el hotel "Despertar del Iberá". Se presentaban como integrantes de la Fundación Lucio Dupuy y, según la acusación, realizaron maniobras para influir sobre testigos y obstaculizar el avance de la investigación.

caso loan (1).jpg El caso Loan continúa generando incertidumbre a nivel nacional.

La fiscalía entiende que realizaron maniobras para frustrar, entorpecer o alterar la investigación sobre la desaparición Loan, que fue visto por última vez a las 13.52 de aquel jueves.

Quiénes son los imputados en la causa de desaparición

Durante el proceso judicial será 160 testigos, entre peritos, vecinos, efectivos de seguridad y familiares del menor que darán su palabra. La acusación estará a cargo de un equipo de siete fiscales, con el respaldo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

El tribunal está integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco.

Los imputados son:

Laudelina Peña, tía de Loan, acusada de sustracción de menor.

Antonio Benítez, esposo de Laudelina, acusado de sustracción de menor.

Daniel "Fierrito" Ramírez, acusado de sustracción de menor.

Mónica Millapi, acusada de sustracción de menor.

Carlos Pérez, capitán de navío retirado, acusado de sustracción y ocultamiento.

María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal, acusada de sustracción y ocultamiento.

Walter Maciel, comisario de la Policía de Corrientes, acusado de encubrimiento agravado.

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Cuáles son los cargos que enfrentarán los acusados por la desaparición de Loan

La causa continúa caratulada como "sustracción y ocultamiento de un menor de edad". Los acusados efrentarán cargos de privación ilegítima de la libertad, estafa por defraudación a la administración pública y encubrimiento. A algunos también se los acusa de suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad, falso testimonio y usurpación de títulos.

La acusación también sostiene que se intentó instalar la hipótesis de un accidente. Según la fiscalía, esa versión fue impulsada por Laudelina Peña. Camila Núñez, que iba para el naranjal pero fue convencida por Laudelina de regresar, la refutó. La tía del chico también quedó vinculada al hallazgo de un botín que, según la acusación, fue plantado para desviar la investigación. El hecho contó con la participación del comisario Walter Maciel, titular de la comisaría local.

La acusación hizo foco además en que en la desaparición de Loan se habría utilizado un vehículo Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava. Allí se encontraron rastros odoríficos del chico.

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El juicio oral buscará determinar las responsabilidades penales de los 17 acusados. Sin embargo, el principal interrogante continúa sin respuesta: qué ocurrió con Loan Danilo Peña y dónde está el niño desaparecido desde hace más de dos años.

La expectativa de la querella y de la fiscalía está puesta en que durante el proceso alguno de los imputados rompa el pacto de silencio y aporte información que permita reconstruir definitivamente los hechos.