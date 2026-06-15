Una mujer mató a su hija de 28 años de una puñalada: la escalofriante confesión que hizo

El brutal crimen ocurrió en la casa donde vivían ambas. Qué encontró la policía cuando inspeccionó el lugar.

Un impactante asesinato ocurrió en la provincia de Chaco. Una mujer fue detenida tras confesar que mató a su hija de una puñalada. S e entregó a las autoridades luego de que el crimen fuera descubierto por un familia.

Irma Pérez tiene 60 años y según precisaron fuentes policiales, se presentó en la comisaría local y confesó haber matado a su hija Pamela Gauna, de 28 años.

La investigación comenzó después de que un tío de la víctima llamara a la Policía para alertar sobre lo ocurrido. Según declaró, su hermana le había confesado haber matado a su hija.

Según reveló la Policía, el crimen se conoció el domingo alrededor de las 21.30 horas, cuando el familiar de la mujer se presentó en la comisaría de Tres Isletas y relató que su hermana le habría confesado que mató a su hija en la casa.

Ante esa situación, un móvil se trasladó de inmediato hasta la vivienda ubicada en el barrio Grisetti. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron el hecho al encontrar el cuerpo sin vida de la joven de 28 años.

Mientras los efectivos iniciaban las tareas en la escena del crimen, fueron informados de que Irma Gladis Pérez se había presentado de forma voluntaria en la dependencia policial, quedando inmediatamente a disposición de la Justicia.

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Los elementos que se encontraron en la escena del crimen

En el lugar trabajaron el fiscal subrogante N°1, Gerónimo Roggero, personal judicial, peritos y efectivos especializados, que llevaron adelante las actuaciones correspondientes y el relevamiento de pruebas.

Durante la inspección, secuestraron un cuchillo tipo carnicero con manchas rojizas compatibles con sangre. Además, los investigadores incautaron celulares, prendas de vestir y ropa de cama, elementos que serán sometidos a pericias y que serán incorporados al expediente.

Por disposición de la Fiscalía, la mujer de 60 años fue notificada de su aprehensión en una causa por presunto homicidio y quedó alojada en una comisaría local. Ahora, los investigadores intentan determinar cómo ocurrió el ataque y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el crimen.

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Un mensaje publicado en Facebook por Pamela Gauna tomó una dimensión estremecedora después del crimen que conmocionó a la localidad chaqueña de Tres Isletas.

“Mi mamá lo es todo”, escribió la víctima en su perfil de Facebook, según indicó el Diario Chaco.

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La despedida de amigos a Pamela: "Te voy a extrañar siempre"

Las amigas y seres queridos de Gauna expresaron su dolor por el asesinato a través de mensajes en redes sociales. "Mi compañera desde el jardín. Descansa en paz, Pamelita. Besito al cielo", escribió Magalí, una amiga de la infancia, en un posteo de Facebook.

Otra mujer agregó: "Me quedo con tu sonrisa y con todo el cariño que me diste, Pame. Te voy a extrañar siempre, mi flaca bella. Sin palabras. QEPD, mi bella".

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La Iglesia de Dios Pradier 810 también se despidió de la joven: "Extendemos sinceras condolencias por la pérdida de Pame Gauna, joven de nuestra congregación. Siempre en nuestros corazones".

La comunidad educativa de la E.E.T. N°20, por su parte, lamentó el fallecimiento de Gauna y se solidarizó con su padre, profesor de la institución: "Acompañamos con afecto, respeto y solidaridad a su padre, familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma".

"Que la fortaleza, el amor y los recuerdos compartidos brinden consuelo a quienes hoy sienten su partida y que su memoria permanezca siempre viva en los corazones de quienes la conocieron", indicaron en la publicación.