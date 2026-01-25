Un camión cisterna volcó en la ruta 5 de Rincón de Los Sauces: el conductor fue derivado a una clínica privada

El siniestro vial se registró este domingo en horas del mediodía. En el lugar trabajó personal policial y Bomberos Voluntarios.

Este domingo al mediodía, el conductor de un camión cisterna protagonizó un espectacular vuelco en la Ruta Nacional N.° 5 en Rincón de Los Sauces . El siniestro vial ocurrió en el sector conocido como Medanito y demandó un amplio despliegue de personal policial y bomberos voluntarios. El chofer logró salir por sus propios medios y fue trasladado a una clínica privada.

Según informó la Central 16 de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces , alrededor de las 12.00 , fueron alertados por un llamado sobre el accidente del rodado de gran porte, perteneciente a la empresa Kompass , que transportaba agua. Rápidamente, se activó el protocolo de intervención y una dotación del cuartel se dirigió hacia el lugar del hecho.

Al arribar, el personal constató que el chofer se encontraba fuera del vehículo . Tras una revisión, el hombre manifestó fuertes dolores en su brazo izquierdo, por lo que fue derivado junto a un compañero , de forma particular, a un centro de salud privado.

En paralelo, bomberos realizaron una inspección exhaustiva del camión para descartar peligros. Durante las tareas no se detectaron pérdidas de combustible ni derrames. El vehículo quedó recostado al costado de la ruta, sin generar problemas en la circulación ni el tránsito.

vuelco camion cisterna 2

Además, personal policial se acercó a la zona del accidente para colaborar en el operativo. La investigación sobre las causas del vuelco quedó a cargo de las fuerzas de seguridad, para determinar si el siniestro se produjo por una mala maniobra, una falla mecánica o está vinculado a las condiciones de ruta del tramo.

Desde los Bomberos Voluntarios destacaron la rápida intervención y remarcaron la importancia de mantener la atención y respetar las normas de seguridad vial.

vuelco camion cisterna 3

Un auto se prendió fuego en la Ruta del Petróleo

Otro dramático episodio ocurrió este domingo por la madrugada en la Ruta Provincial N.° 67, conocida como la Ruta del Petróleo, cuando un Peugeot 206 que circulaba desde la ciudad de Neuquén hacia Centenario se prendió fuego por completo y terminó con daños totales, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió pasadas las 2, a unos cinco kilómetros de la calle Benito Machado, cuando el conductor advirtió que el vehículo comenzaba a incendiarse. Según manifestó el propietario, el fuego se habría originado a partir de una falla eléctrica.

Auto incendiado ruta del petroleo Incendio de un vehículo en la Ruta del petróleo. Foto: Centenario Digital.

Personal policial de la Comisaría Quinta que se encontraba de recorrida en la zona tomó intervención inmediata y dio aviso a los Bomberos, que acudieron al lugar con una dotación a cargo del móvil 19. Al arribar, se encontraron con el automóvil envuelto completamente en llamas, con afectación total de la carrocería.

Los bomberos realizaron tareas de extinción y enfriamiento, que lograron controlar el foco ígneo y evitar que el incendio se propagara hacia la banquina o la vegetación lindera, en una traza clave para el tránsito diario y la actividad petrolera del área metropolitana.