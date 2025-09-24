Las personalidades varían según la fecha de nacimiento de cada uno. En detalle, qué dice la astrología de cada signo.

Son amigos traidores: estos son los 5 signos del zodíaco que es mejor tenerlos lejos

La astrología es un conjunto de tradiciones y creencias que no solo pone el foco en el amor y en predecir cómo podría ser el futuro de una persona según el movimiento de los planetas. Entre los signos del zodíaco , hay cinco que se posicionan como los peores en cuanto a la fidelidad entre amigos y las posibles traiciones entre ellos.

Este fenómeno analiza el comportamiento y la personalidad de cada persona según su signo del zodíaco y cómo puede afectar a las amistades , sin importar si arrastran muchos años compartiendo momentos o se trata de un vínculo más actual.

Entre ellos, hay cinco que tienen mayores tendencias a ser inconstantes, egoístas o poco confiables al momento de mantener y luchar por un vínculo que no está en su mejor momento.

La astrología mide, según el día y la hora de nacimiento de cada uno, sumada a otro grupo de factores importantes, la personalidad de las personas y cómo podrían actuar ante ciertos eventos. La combinación de su personalidad, sus elementos regentes y su forma de relacionarse marcan diferencias que pueden jugarles en contra en el plano de la amistad.

Entre los cinco signos del zodíaco que son los peores para mantener una amistad, Acuario se destaca como uno muy asociado al despego. Los nacidos entre el 20 de enero y el 18 de febrero pertenecen a este signo de Aire regido por Urano —y Saturno en la astrología clásica—.

Aunque se destacan por ser innovadores, independientes y originales, también se los percibe como distantes en lo emocional y en sus vínculos sociales. De hecho, su independencia se asocia con frialdad y distanciamiento en momentos emocionales importantes para la otra persona.

Según un polémico estudio de un especialista de la Universidad de Illinois, las personas que cuentan lo que no deben lo hacen de manera involuntaria: la que comete la "traición" es la mente. Amistad: los 5 signos del zodíaco que son los peores

Por su parte, quienes nacen entre el 21 de mayo y el 20 de junio están bajo el signo de Géminis, del elemento Aire y regido por Mercurio. Son personas muy sociables, pero que poseen una gran inestabilidad emocional. Aunque no son de alejarse, generalmente cambian de opinión y no son del todo confiables.

En tanto, los nacidos entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre pertenecen a Sagitario, un signo de Fuego regido por Júpiter. Su independencia y su constante búsqueda de libertad los llevan a no querer atarse a ningún vínculo, incluso con los amigos.

También entran dentro de este grupo los nacidos entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre, son Escorpio, un signo de Agua regido por Plutón en la astrología moderna y por Marte en la tradición clásica.

Son personas muy intensas y pasionales con sus sentimientos, un punto que puede jugar muy a favor en algunas situaciones, pero completamente en contra en otras. Además, se caracterizan por su tendencia a guardar rencor y alejarse de sus amigos sin resolver sus asuntos pendientes.

signos zodiaco.jpg

Finalmente, los de Aries —nacidos entre el 21 de marzo y el 19 de abril— son entusiastas y energéticos, aunque con un fuerte impulso a actuar sin medir sus consecuencias. Estas personas habitualmente rompen relaciones basándose en sus emociones y dejándose llevar por su falta de paciencia para analizar las cosas.