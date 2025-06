Todos los vicios: conducía alcoholizado y ocultaba 146 gramos de marihuana

gendarmería controles.jpeg Gentileza Gendarmería

Los perros detectores infalibles

A la irregularidad vinculada con el consumo de alcohol, se sumó el certero instinto de Ciro, uno de los perros detectores de drogas de Gendarmería, que indicó un sitio del vehículo como posible lugar donde ocultaban alguna sustancia ilegal. Efectivamente, los efectivos relevaron el contenido de una bolsa y encontraron que había marihuana.

Frente al hallazgo de los estupefacientes, los dos hombres fueron notificados de la apertura de una causa por infracción a la ley 23.737, a cargo del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Zapala.

gendarmería marihuana mamuil malal Personal de Gendarmería logró encontrar la droga tras un control sobre la Ruta 22. Rodolfo Ramírez

Los controles preventivos en la Ruta 22 por parte de fuerzas federales son permanentes y los hallazgos de drogas son habituales. En noviembre del año pasado, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Zapala se apostaron en el kilómetro 1400 con el fin de identificar a conductores y solicitarles documentación personal y vehicular. Fue en esas circunstancias que se observó la maniobra sospecha de un auto que, lejos de avanzar, intentó escabullirse por una calle lateral. Sin demorarse, el personal de la Policía Federal los persiguió e interceptó.

En el vehículo se movilizaban dos hombres, que no dieron mayores explicaciones sobre el extraño intento de fuga. Frente a la sospecha de que en el rodado ocultaban alguna carga no permitida, los policías decidieron hacer una inspección con la perra detectora Juana. En forma rápida, el can marcó un sitio del auto y los agentes se encargaron de retirar una bolsa de nylon de color negro. Tras ser abierta, comprobaron que se trataba de marihuana.

Mientras que la droga fue secuestrada, se notificó sobre el procedimiento a la fiscalía federal. En ese marco, se ordenó la detención de los dos ocupantes del vehículo, de 31 y 57 años, y su posterior traslado a una sede policial.

Procedimientos permanentes

Asimismo, en el transcurso de 2024, Gendarmería encabezó varios operativos de envergadura en las rutas neuquinas. Uno de los secuestros de droga destacados ocurrió en el paraje Curaco, donde dos narcos arrojaron una mochila con dos kilos de cocaína. De forma inicial, los sospechosos buscaron evitar un puesto de control ubicado en el cruce de las rutas provinciales 7 y 9 y quisieron alejarse a gran velocidad en un Chevrolet Corsa. Más allá de esta acción, los ocupantes del vehículo fueron atrapados y la droga fue encontrada con el auxilio del can detector Habana.