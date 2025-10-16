Las casas cápsula chinas, una tendencia que llegó a la Argentina: ¿Cuánto cuestan?

Son estructuras compactas que se ensamblan en pocas horas. Se usan para viviendas, oficinas o espacios turísticos.

Las casas cápsulas se destacan por su diseño, practicidad, tecnología y comodidad. Se instalan rápidamente y tienen múltiples usos: turismo, oficinas, para parejas.

El estilo de vida minimalista gana terreno en la Argentina con la llegada de las casas cápsula , un formato importado desde China que promete funcionalidad y confort en pocos metros cuadrados. Estas viviendas ganan terreno en el mercado inmobiliario argentino, son prefabricadas y se instalan sin obra húmeda.

Las unidades llegan desde Guangdong, un polo productivo del sur chino. Se transportan en contenedores especiales denominados flat rack, que permiten movilizar estructuras de gran volumen sin desmontarlas.

Con un diseño compacto y de montaje rápido , estas unidades combinan resistencia estructural, confort térmico y versatilidad de usos.

Si bien no están pensadas como respuesta masiva al déficit habitacional, se proyectan como alternativa para el turismo, oficinas móviles, refugios de montaña o viviendas compactas para parejas y micro-familias.

Este tipo de logística triplica el costo de un contenedor tradicional, pero resulta indispensable para preservar la integridad de la cápsula durante el traslado. Una vez en el puerto argentino, continúan su recorrido en carretones de piso deprimido hasta el destino final, indicó TN.

Todas las ventajas de las casas cápsula

Las casas cápsula están fabricadas con acero galvanizado de alta resistencia y revestimientos externos en aleación de aluminio carbonatado. Este esquema asegura durabilidad frente a la corrosión, la humedad y el desgaste, junto con la ventaja del mantenimiento nulo: no presentan fisuras ni filtraciones y funcionan como barrera contra plagas e incendios.

Puntos clave de su estructura:

Armazón: acero galvanizado de alta resistencia.

acero galvanizado de alta resistencia. Revestimientos externos, puertas y ventanas: aleación de aluminio carbonatado.

aleación de aluminio carbonatado. Aislación térmica y acústica: paredes aisladas, doble vidrio hermético (DVH) en aberturas y tragaluces.

paredes aisladas, doble vidrio hermético (DVH) en aberturas y tragaluces. Climatización: piso radiante eléctrico, doble aire acondicionado central, cortinas black out automáticas.

piso radiante eléctrico, doble aire acondicionado central, cortinas black out automáticas. Opciones adicionales: triple vidrio y caños calefaccionados para zonas frías.

Según Tizado, “estas viviendas tienen un comportamiento estructural más robusto que la mampostería tradicional frente a ciclones o movimientos sísmicos”.

Montaje exprés y preparación del terreno

El atractivo de las casas Cápsula reside también en su montaje acelerado. Cada unidad se entrega como módulo completo y puede instalarse en apenas dos horas, con la participación de dos operarios especializados.

En cuanto al terreno, requieren nivelación básica. Pueden apoyarse directamente sobre una superficie resistente, aunque habitualmente se montan sobre dados de hormigón premoldeado para lograr una correcta nivelación y mejorar la visual del entorno. En terrenos con pendiente se utilizan soportes metálicos ajustables que evitan obras complejas.

Detalles de instalación:

Tiempo de montaje: 2 horas para unidades de 30 a 40 m2.

2 horas para unidades de 30 a 40 m2. Mano de obra: 2 personas con experiencia en montaje.

2 personas con experiencia en montaje. Base: superficie nivelada o dados de hormigón premoldeado.

superficie nivelada o dados de hormigón premoldeado. Adaptación a pendientes: soportes metálicos ajustables.

Servicios y conexiones

Las cápsulas están listas para conectarse a las redes de servicios esenciales:

Agua potable: conexión a red pública o tanque autónomo.

conexión a red pública o tanque autónomo. Electricidad: instalación preparada para 220v, con tablero interno completo y protecciones.

instalación preparada para 220v, con tablero interno completo y protecciones. Desagües: bajantes incorporados para conexión a red cloacal, pozo ciego o biodigestor.

De esta forma, pueden funcionar como viviendas permanentes, residencias de uso temporario o espacios de trabajo móviles.

Modelos y precios de las casas en Argentina

En el mercado local se ofrecen diferentes configuraciones:

Modelo de 18 m2: US$39.000 más IVA del 10,5%.

US$39.000 más IVA del 10,5%. Modelo de 38 m2: US$66.000 más IVA del 10,5%.

Aunque Höli Haus no brinda financiación directa, Tizado aclaró que existen bancos dispuestos a otorgar créditos al comprador final, en condiciones que dependen del perfil de cada cliente.

Por sus características de diseño, estas cápsulas se orientan a distintos públicos: