Qué dice el pronóstico: así arranca la semana

La AIC anticipa cielo cubierto en gran parte de la provincia, con lluvias débiles en algunos sectores y nieve en alta montaña.

Neuquén comenzará la semana marcada por el cielo cubierto , temperaturas bajas a templadas según la zona y condiciones más inestables hacia la cordillera. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa un inicio de jornada gris, con viento del este y noreste en varios puntos del territorio.

De acuerdo con el pronóstico de la AIC para este lunes, en la ciudad de Neuquén y el Alto Valle se espera una jornada cubierta, con una temperatura máxima de 14 grados durante el día y una mínima de 6 grados hacia la noche. El viento soplará del este a 27 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 38 kilómetros por hora. Durante la noche, rotará al noreste, con una intensidad de 17 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora.

Ante este panorama, se recomienda tener precaución en rutas, zonas abiertas y sectores donde habitualmente se acumula polvo en suspensión. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán cubiertas, pero con una leve disminución en la intensidad del viento.

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Cordillera: frío, humedad y probabilidad de lluvias y nevadas

En la zona cordillerana, el panorama será más frío y con mayor presencia de humedad. Para San Martín de los Andes, la AIC anticipa cielo cubierto durante toda la jornada, con una temperatura de 6 grados tanto de día como de noche. El viento será leve, del este y sudeste, con ráfagas que no superarían los 13 kilómetros por hora.

En Villa La Angostura, el lunes comenzará cubierto y hacia la noche se tornará inestable. La temperatura prevista será de 8 grados durante el día y 7 grados durante la noche, con viento leve del este y noreste. Según el informe regional, el ingreso de una masa de aire húmedo provocará lluvias y nevadas en alta montaña, con condiciones inestables que podrían sostenerse durante varios días.

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Norte neuquino: tiempo bueno, pero con mañanas frías

En el norte de la provincia, la AIC prevé mejores condiciones durante el lunes. El pronóstico indica cielo cubierto durante el día y parcialmente nublado hacia la noche. La temperatura máxima será de 10 grados, mientras que la mínima descenderá a -3 grados, por lo que se espera una jornada fría, especialmente en las primeras y últimas horas.

El viento en esa zona será leve, con una intensidad de entre 8 y 9 kilómetros por hora y ráfagas cercanas a los 10 kilómetros por hora. El organismo anticipa que el tiempo se mantendrá bueno durante el lunes y parte del martes, antes del ingreso de aire húmedo que podría dejar lluvias y nevadas en sectores de alta montaña.

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Centro de la provincia: cielo cubierto y baja intensidad de viento

La zona centro tendrá un lunes cubierto, con una máxima de 8 grados y una mínima de 5 grados durante la noche. El viento soplará del noreste durante el día y rotará al oeste por la noche, con ráfagas que podrían llegar a los 28 kilómetros por hora en las horas diurnas.

Para otros sectores de la meseta y áreas cercanas, el panorama será similar: cielo mayormente cubierto, ambiente fresco y viento moderado en algunos momentos del día. En algunas localidades, las ráfagas podrían ubicarse entre los 30 y 40 kilómetros por hora, especialmente hacia el este provincial.