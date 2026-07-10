Si hay un penal para Argentina ¿Quién lo patea?

Lionel Messi viene de errar por cuarta vez en Mundiales, el único récord negativo del capitán en su carrera.

Entre los partidos de Qatar 2022 y este Mundial 2026 , la selección nacional generó muchas jugadas de peligro, a tal punto de tener ocho penales en los últimos doce partidos. Siete fueron ejecutados por Lionel Messi y uno por Lautaro Martínez, pero en los de este Mundial el capitán argentino lleva dos fallados y acumula cuatro en Mundiales.

Además del que erró ante Austria en fase de grupos y el que le atajó el arquero de Egipto el último martes, se suman el que le tapó Szcezsny de Polonia en 2022 y el que le atajó Hannes Halldórsson ante Islandia en 2018.

Ese registro de Messi en Mundiales es el máximo histórico y es el único negativo de su gran carrera.

Pero claro, también es el que más pateó por lejos en todos los planteles que integró. En toda su campaña, contando solo los 90 o los 120 minutos, Leo lleva 148 pateados, con 114 goles y 34 errados o atajados.

En caso de cambiar el ejecutante, hay dos nombres que militan en el fútbol argentino y que tienen buenos números para esta instancia en momentos importantes.

Leandro Paredes y Gonzalo Montiel son alternativas que tienen su respaldo estadístico. El volante de Boca marcó 12 y falló uno solo, mientras que el defensor de River anotó 15 y erró apenas dos.

El capitán de Boca marcó el único tanto en el Superclásico ante River.

Otro con buenos números y experiencia en partidos de mucho impacto es Julián Álvarez, que en el Atlético de Madrid es el encargado de patear, también metió varios en River y alguno en el Manchester City. Transformó diez de ellos en gol y apenas falló uno.

De los posibles ejecutantes, el que tiene peores números es Lautaro Martínez, que metió 15 y falló 9 en su carrera. Igualmente, también tuvo un penal en este Mundial y lo metió sin problemas contra Jordania.

Rodrigo De Paul acumula 10 anotados y tres fallados, mientras que Alexis MacAllister acumula la misma cantidad marcados y uno errado. De todas formas, estos dos últimos llevan mucho tiempo sin patear porque no lo hacen en sus clubes.

Kane, el mejor pateador de penales de los Mundiales

Contrario al caso de Lionel Messi se encuentra el de Harry Kane, quien es hasta la fecha el jugador que más goles ha marcado desde el punto penal con 6 en Mundiales, el más reciente de ellos en los octavos de final ante México.

Para Rusia 2018 anotó tres veces desde los 12 pasos, en Qatar 2022 lo hizo una vez más, y en la presente edición del 2026 concretó otras dos ocasiones. También anotó dos veces ante Panamá y una más en contra de Colombia en los cuartos de final en el 2018, uno ante Francia en la misma instancia en 2022, y ahora dos veces más ante Croacia y México en los octavos del 2026.

Argentina enfrenta a Suiza este sábado

A partir de las 22, en Kansas, la selección va contra Suiza en el último de los duelos de cuartos de final. El ganador de este encuentro enfrentará al que pase de Noruega e Inglaterra, que se enfrentan a las 18.