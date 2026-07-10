Tobías Medrano, cantante de La T y la M: "La selección me cambió la vida"

El integrante de la icónica banda de cumbia habló en exclusiva con LM Neuquén en Kansas, donde Argentina jugará este sábado.

El alcance de la selección tiene impacto en diferentes ambientes. Uno de los tantos que lo supo aprovechar y se sumó a la ola de la Scaloneta fue La T y la M , la banda de cumbia compuesta por Tobías Medrano y Matías Rape n que pegó su primer gran hit "Pa' la selección".

A través de ese tema, el dúo copó las redes sociales y se abrió puertas, a tal punto que acompañó con diferentes presentaciones a la selección, tanto en partidos disputados en nuestro país como en otros puntos del plante.

"El tema de la selección como que me cambió bastante la vida. Es lo que uno aspira, es el hit. De ahí para adelante ya pasaron cinco años igual, pero muy contento", destacó.

"Pa' la selección" se publicó en el comienzo del Mundial de Qatar 2022, puntualmente el 22 de noviembre. A medida que Argentina fue avanzando, se fue difundiendo cada vez más, a tal punto que los jugadores lo cantaron en el vestuario y también en las Fiestas, después de la consagración.

"La gente la adoptó como un himno. La realidad es que se hizo exclusivamente para eso", agregó.

"A Argentina lo veo bien, muy ilusionado", dijo además el vocalista del grupo.

Es sabida su buena relación con los jugadores y sus familias, como el caso de Lionel Messi "en este transcurso (del Mundial) no lo vi, pero lo vi en la cancha".

La T y la M está realizando su gira por Estados Unidos a medida que el público argentino se mueve para apoyar al equipo.

"Tuvimos gira por Los Ángeles, Nueva York, Miami, Atlanta, y ahora en Kansas", contó el artista.