Qué le pasó a Courtois: el arquero pidió el cambio, salió y Bélgica lo pagó carísimo

Ambas selecciones igualaban 1 a 1 en busca de un lugar en las semifinales del Mundial 2026, donde espera Francia.

La lesión de Thibaut Courtois, arquero de Bélgica, en los cuartos de final del Mundial 2026.

Thibaut Courtois tuvo que abandonar el partido entre Bélgica y España por los cuartos de final del Mundial 2026 debido a una lesión. El arquero salió reemplazado a los 71 minutos y dejó la cancha visiblemente afectado, incluso entre lágrimas por no poder continuar junto a su equipo.

La salida tuvo un peso especial para el capitán belga, que disputaba su partido número 21 en Copas del Mundo y se convirtió en el segundo arquero con más presencias en la historia del torneo. Además, fue la primera vez que no logró completar un encuentro mundialista.

En su lugar ingresó Senne Lammens , futbolista del Manchester United , quien tuvo una gran temporada en la Premier League y quedó a cargo del arco de Bélgica para el tramo decisivo del encuentro ante España.

ALARMA EN BÉLGICA Thibaut Courtois quedó con molestias antes de la pausa de hidratación. Salió de cambio entre lágrimas por Lammens. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bKUAdl6ML5

Sin embargo, el arquero no pudo sostener el nivel que mostró con su club y cometió un grave error que derivó en la eliminación del Mundial 2026.

Así fue la victoria de España sobre Bélgica

España, sin sobrarle nada, le ganó por 2 a 1 a Bélgica y enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial 2026. Con un gol de Fabián Ruíz a los 30 minutos del primer tiempo y Mikel Merino a los 43 minutos del complemento, España volvió a meterse en una semifinal después de 16 años.

La última vez había sido en Sudáfrica 2010, cuando venció por 1 a 0 a Paraguay de Gerardo Martino y enfrentó a Alemania, a quien venció en semifinales por 2 a 0.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente volvió a resolver un partido en los minutos finales, tal como había ocurrido en los octavos de final, y tuvo nuevamente a Mikel Merino como el autor del gol decisivo.

El encuentro, disputado en Los Ángeles, tuvo un desarrollo equilibrado y con momentos favorables para ambos equipos. España mostró buenos pasajes de fútbol, aunque sin dominar de principio a fin, mientras que Bélgica respondió cada vez que encontró espacios y mantuvo el suspenso hasta los instantes finales.

La apertura del marcador llegó a los 30 minutos del primer tiempo. Fabián Ruiz culminó una acción ofensiva del seleccionado español y estableció el 1-0 para darle tranquilidad a la Roja en un tramo del partido en el que controlaba la posesión y generaba las mejores oportunidades.

¡GOL DE ESPAÑA! Ruiz pescó el rebote y marca el primero



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Sin embargo, la ventaja duró poco. A los 40 minutos de la etapa inicial, Charles De Ketelaere conectó un cabezazo dentro del área y venció al arquero español para marcar el 1-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

¡¡SE ARMÓ UN GRAN PARTIDO!! De Ketelaere ganó por arriba y, de cabeza, sentenció el 1-1 de Bélgica vs. España. FIN DEL RÉCORD DE UNAI SIMÓN.



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En el complemento, España buscó recuperar la ventaja y Bélgica resistió con orden, apostando a los contraataques. Cuando el empate parecía conducir el encuentro al tiempo suplementario, llegó la acción que definió la clasificación.

A los 43 minutos del segundo tiempo, el arquero belga Senne Lammens no pudo controlar un remate y dejó un rebote corto hacia el centro del área. Mikel Merino aprovechó el error, empujó la pelota a la red y estableció el 2 a 1 definitivo para desatar el festejo español.

¡¡NUEVAMENTE EL SALVADOR ES MIKEL!! ¡MERINO CAPTURÓ EL REBOTE QUE DIO LAMMENS Y MARCÓ EL 2-1 DE ESPAÑA VS. BÉLGICA CERCA DEL FINAL! Se lamenta Courtois desde afuera...



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Con este triunfo, España selló su clasificación entre los cuatro mejores del Mundial y ahora buscará un lugar en la final cuando se enfrente con Francia, en otro de los cruces destacados del certamen.