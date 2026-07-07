Messi es el jugador que más penales erró en la historia de los mundiales

El 10 argentino volvió a fallar desde los doce pases con su ejecución ante Egipto.

Lionel Messi ostenta el récord de goles en la historia de los Mundiales, pero su huella en las Copas del Mundo también incluye una marca menos deseada: es el futbolista con más penales errados en la fase final del torneo. Con el fallo ante Egipto en el Mundial 2026 , el argentino suma ya cuatro lanzamientos fallados desde los once pasos en sus seis participaciones.

El capitán argentino disputa su sexta Copa del Mundo, tras haber debutado en Alemania 2006 y acumular presencias en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 —donde conquistó el título— y la actual edición compartida por México, Estados Unidos y Canadá.

En total, Messi ha ejecutado ocho penales en Mundiales: uno en Rusia 2018, cinco en Qatar 2022 y dos en el presente torneo, que falló frente a Austria y Egipto.

Su primer lanzamiento fallido se produjo en la fase de grupos de Rusia 2018, en el empate 1-1 contra Islandia. No fue hasta el debut de Argentina en Qatar 2022, en la derrota ante Arabia Saudita, cuando convirtió su primer tanto de penal en una Copa del Mundo.

En aquella edición, el ’10’ argentino erró desde el punto penal ante Polonia en la fase de grupos, pero luego anotó en instancias de eliminación directa: ante Países Bajos en cuartos de final, Croacia en semifinales y Francia en la final.

Ya en el Mundial 2026, Messi falló su tercer penal en la segunda jornada de la fase de grupos contra Austria, y el cuarto llegó este lunes frente a Egipto. En esta ocasión, el arquero Shobeir se lanzó hacia su izquierda y detuvo el remate cruzado del argentino.

Con este nuevo fallo, Messi refuerza su condición de líder histórico en penales errados en Mundiales —sin contabilizar tandas decisivas, instancia en la que ha convertido sus tres intentos—, una estadística que convive con su indiscutible legado goleador en la máxima competición del fútbol.