"Ni siquiera sabía", dijo el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. A la vez, rechazó las acusaciones del diputado Rodolfo Tailhade.

Inocencia fiscal: un juez anotado en el blanqueo dio marcha atrás y le echó la culpa a su contador.

Un juez con un alto cargo en el sistema de Justicia de la provincia de Chubut que se había anotado en el polémico régimen de Inocencia Fiscal aseguró que lo inscribieron sin su consentimiento, responsabilizó a su contador por haberlo hecho y afirmó que ya pidió que lo den de baja del sistema de blanqueo de fondos.

El presidente de la Camara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia , Javier Leal de Ibarra, explicó que todo el trámite en la ARCA había sido hecho sin que él estuviera al tanto de la situación.

Leal de Ibarra dio estas explicaciones después de una denuncia pública realizada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade.

El legislador había cuestionado que el magistrado buscara el beneficio del sistema de perdón impositivo impulsado por el Gobierno nacional y que se volvió eje de una enorme polémica cuando se supo que decenas de funcionarios nacionales -entre ellos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro Federico Sturzenegger- se habían acogido.

Rodolfo Tailhade 1200x678.jpg Rodolfo Tailhade, el diputado que denunció públicamente al camarista de Comodoro Rivadavia.

“Me enteré cuando Tailhade publicó el tuit. Inmediatamente le pedí a mi contador que me diera de baja”, le dijo Leal de Ibarra a Radio de Camioneros.

"No hay ningún impedimento legal"

En su publicación en redes, Tailhade contó que el camarista de Comodoro Rivadavia se adhirió al beneficio fiscal tras haber mantenido fondos no declarados durante años, y lo vinculó con controversias registradas durante su paso por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), el organismo encargado de las escuchas judiciales.

El juez chubutense negó la existencia de las irregularidades denunciadas por el diputado y defendió la posibilidad de anotarse en el régimen de inocencia fiscal, como cualquier ciudadano común, más allá de su decisión de no hacerlo.

“Si cualquier juez hubiera querido inscribirse, es absolutamente lícito hacerlo. No existe ningún impedimento legal. En mi caso particular, ni siquiera sabía que estaba inscripto”, sostuvo.

La polémica con Tailhade

A su vez, Leal de Ibarra desmintió las denuncias de Tailhade y dijo que el congresista bonaerense lo viene persiguiendo con acusaciones desde hace años.

“Hace años que Tailhade tiene algo conmigo. No sé si seremos de equipos de fútbol distintos o habremos tenido alguna novia. Realmente no sé cuál es el problema”, ironizó.

“Tengo 47 años en el Poder Judicial y nunca pudieron encontrarme nada. Estoy cansado de personajes que permanentemente se dedican a cuestionar a los jueces”, expresó.

“No sé qué le pasa con el Poder Judicial. No sé qué le pasa con nosotros. Pero conmigo no va a poder. Que me denuncie por cosas ciertas, si las tiene, pero no por inventos”, añadió.

En referencia a su actuación en la Dajudeco, Leal de Ibarra asoció los cuestionamientos de Tailhade con el episodio de filtración de escuchas telefónicas que involucraron a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Recordó que en aquel momento él permitió el acceso de periodistas a las instalaciones del organismo para explicar su funcionamiento. Y aclaró que una vez que las grabaciones fueron remitidas al juzgado interviniente, dejaron de estar bajo responsabilidad de la Dirección de Asistencia Judicial.