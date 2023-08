Cayó el principal sospechoso del robo y taxistas levantaron el corte en Ruta 40

"Ahí fue cuando comenzaron a insistir y apretarme para que los llevara, y yo les repetía que no podía. Se subieron cuatro y cuando arranqué, uno de los que viajaba en la parte trasera activó el freno de mano. Enseguida me bajaron y el que estaba de acompañante se sentó en la butaca del conductor. El quinto, el que se había quedado, llegó corriendo hasta donde estábamos y yo salí corriendo hacia el interior de un complejo de cabañas. Ellos me tiraron piedras. Cuando miré hacia atrás, venía uno con un cuchillo grande. En la desesperación, me caí y los cinco vinieron encima de mí. Pensé que me iban a matar, me golpeaban, me insultaban y lo único que les pedía era que no me mataran", contó el hombre en declaraciones a Diario Andino.