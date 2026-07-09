Neuquén La Mañana incendio Bomberos, ambulancias y cortes de calle: así es el operativo por el voraz incendio en Sakura

La gran cantidad de humo afecta a los vecinos del sector. En la zona se montó un importante operativo para asistir a los bomberos que combaten las llamas. + Agregar LM Neuquen en







Sebastián Fariña Petersen

Un impresionante incendio se desató este jueves a media mañana en el oeste de Neuquén, en el depósito de Sakura, la conocida empresa de materiales de construcción, ubicado sobre la calle Mascardi casi San Martín.

En el lugar se hicieron presentes cuatro dotaciones de bomberos de Neuquén y una de Cipolletti, en tanto que se disponía la presencia de tres ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia del Neuquén, Luciana Ortiz Luna, precisó a LM Neuquén que, aunque no hubo trabajadores del comercio heridos, se acudió al lugar para asistir a los bomberos por cualquier necesidad y debido al riesgo de derrumbe de la estructura.