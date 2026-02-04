Cambios en el IPC nacional: se viene un particular pedido de Carlos Quintriqueo por los salarios estatales

La renuncia de Marco Lavagna al INDEC desnudó una polémica sobre cómo se medirá la inflación. En Neuquén, ATE ya espera revisar los acuerdos.

Pegó fuerte la renuncia de Marco Lavagna al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ), por el fracaso de la implementación de la nueva metodología de medición de la inflación. La situación generó un fuerte impacto en la provincia de Neuquén. ¿Por qué? Los salarios de los estatales están atados a una actualización trimestral por la inflación, un IPC ponderado entre la de Nación y la neuquina.

De esta manera, cualquier indicador por encima o por debajo de las estimaciones, impacta en el salario de los trabajadores estatales y, también, entre los funcionarios. La publicación del nuevo IPC estaba prevista para el próximo martes 10 de febrero y ahora esa decisión fue aplazada.

En ese sentido, ATE Neuquén tomó nota de la situación. Ya había logrado extender el acuerdo salarial 2025, por seis meses en 2026, algo que también alcanzó a Viales y a UPCN. Es distinta a la situación de ATEN , que logró un acuerdo anualizado por IPC ponderado.

Carlos Quintriqueo en diciembre, en el último acuerdo salarial. Se revisará a mitad de 2026.

Ahora bien, y con "el diario del lunes", ¿hizo bien ATE en solo pedir seis meses de acuerdo y revisarlo en julio de este año? Para algunos era evitar un conflicto; sin embargo, con los cambios en la metodología nacional, esa valoración cambió en en estos días.

IPC de Neuquén: se viene un fuerte pedido

"El acuerdo salarial logrado fue una certeza para proteger el salario; al final teníamos razón, ya no se puede confiar en el índice nacional, ellos mismos lo están diciendo, así que vamos a rever todo en unos meses acá en Neuquén", planteó a LM Neuquén el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, quien sostuvo que ya no se puede confiar en la divulgación del INDEC, y que eso afecta a los salarios de los neuquinos.

El último incremento alcanzado en Neuquén por IPC trimestral fue del 7,9% y alcanzó a unos 64 mil empleados del Poder Ejecutivo, pero también a los del Poder Judicial y de la Legislatura. Fue la última cuota del acuerdo 2025.

"Como le de más alta esa medición, ellos (por el gobierno nacional) van a difundir sobre la vieja metodología que no se midió, porque se midió con la nueva. Esto es lo que dicen a la sociedad entera, que van a dibujar los números, y esta es la preocupación que tenemos como país", dijo Quintriqueo.

Y acotó: "Entonces hoy creo que nos asiste la razón cuando discutíamos el acuerdo salarial de seis meses, porque ese IPC ya no sirve, porque quedó demostrado que hay un IPC que se va a publicar que va por encima del del gobierno nacional".

Marcos Lavagna renunció a la titularidad del INDEC, por las diferencias metodológicas.

Quintriqueo fue más allá y se refirió a la situación del INDEC como algo que perjudicará la discusión y medición salarial de los estatales neuquinos. "Nosotros no tenemos por qué callarnos la boca porque hoy quedó a las claras que hay una manipulación y un dibujo de Nación", indicó.

La explicación del IPC por Luis Caputo

En su explicación, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo dijo que Lavagna tenía prevista la fecha para implementar la nueva metodología en enero, pero que, junto a Javier Milei, decidieron aplazar su aplicación. “Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado. En mayo, cuando estábamos en 1,5%, podíamos pensar que en enero íbamos a estar mejor, pero el ataque político del año pasado tuvo implicancia en el nivel de crecimiento, en el riesgo país y en la inflación. Al colapsar la demanda de dinero, la inflación pegó un escalón para arriba y no podíamos cambiarlo en el momento en el que estamos haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga”, dijo.

En la práctica, la modificación de la nueva metodología para medir la inflación tenía previsto darle una mayor ponderación a los servicios dentro de la canasta general de precios. Entonces, rubros como vivienda, electricidad, gas, transporte y comunicaciones ganaban relevancia, mientras que otros como alimentos y bebidas, indumentaria y calzado reducían su participación.

El INDEC difunde los datos de la inflación del mes de septiembre, prevén que sea menor al 4%.

A modo de ejemplo, de acuerdo con estimaciones privadas, el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” iba a pasar de representar el 26,9% actual de la canasta a 22,7%, perdiendo más de cuatro puntos porcentuales. También iba a achicarse el peso de “Prendas de vestir y calzado”, del 9,9% al 6,8%. En contraste, “Vivienda, electricidad, gas y otros” iba a incrementarse de 9,4% a 14,5%, mientras que “Transporte” aumentaba su participación del 11% al 14,3%. Ahora, se mantendrán los ponderadores vigentes.