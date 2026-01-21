Rolando Figueroa defendió los convenios colectivos en la reunión con Santilli

Fue la segunda visita que el ministro del Interior realiza a la provincia de Neuquén. La reunión se llevó a cabo en Villa La Angostura.

El gobernador Rolando Figueroa recibió este miércoles una nueva visita del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli . Fue en la residencia de El mesidor, en Villa La Angostura .

El arribo de Santilli a Neuquén se da en el marco de una serie de encuentros que viene manteniendo con mandatarios provinciales, con el objetivo de acercar posiciones respecto al tratamiento de la reforma laboral en el Congreso Nacional.

“Mantuvimos una reunión de trabajo con @diegosantilli para poner sobre la mesa los temas estratégicos de Neuquén y fortalecer una agenda de trabajo con el Gobierno nacional. Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que nos perjudique”, dijo el gobernador Rolando Figueroa a través de su cuenta en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2014055443199307879&partner=&hide_thread=false PONEMOS SIEMPRE PRIMERO NEUQUÉN



Mantuvimos una reunión de trabajo con @diegosantilli para poner sobre la mesa los temas estratégicos de Neuquén y fortalecer una agenda de trabajo con el Gobierno nacional. Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de… pic.twitter.com/3HfSmThnVG — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) January 21, 2026

“En Neuquén fuimos los primeros en implementar cambios importantes en la legislación laboral, impulsando políticas para fomentar el trabajo neuquino como Emplea Neuquén. Además, desde la provincia hemos sancionado por ley convenios colectivos de trabajo modernos por sector, que de ninguna manera sufrirán modificaciones”, advirtió.

“Acompañamos cada iniciativa que impulse el desarrollo y planteamos lo que consideramos prioritario, siempre cuidando nuestra neuquinidad y pensando en el futuro”, indicó Figueroa.

Santilli defendió la reforma

Según se informó desde el gobierno provincial, durante la reunión, tanto el gobernador neuquino como el funcionario de Casa Rosada resaltaron la tarea conjunta que vienen realizando la Nación y la administración neuquina en distintos ejes temáticos de relevancia estratégica para la provincia patagónica.

En ese contexto, Santilli afirmó que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”.

Además, subrayó que avanzar en un nuevo marco normativo (en referencia al proyecto de reforma laboral) “es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.

NOTICIA EN DESARROLLO