Rolando Figueroa recibe a Diego Santilli con lugar confirmado y una agenda de temas

Será la segunda visita que el ministro del Interior de la Nación realizará a la provincia de Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa recibirá este miércoles una nueva visita del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli , en la que se buscará avanzar, al menos en cuanto a lo que pretende el mandatario provincial, sobre algún tipo de acuerdo respecto a las deudas que el Estado central mantiene con la provincia de Neuquén .

Del otro lado, se especula que el funcionario de Casa Rosada pondrá sobre la mesa el proyecto de reforma laboral, buscando, como hizo con el presupuesto 2026, el aval a esa discutida normativa. Además de otros proyectos en los que Nación busca contar con luz verde en el Congreso Nacional y para la cual necesita el guiño de los gobernadores.

Figueroa reveló en su momento que con Santilli lo une una “amistad personal” , que se asocia, de algún modo, a los “buenos modales” que aplica en la relación que viene manteniendo con el gobierno del presidente Javier Milei, en el sentido de reclamar lo que entiende que a Neuquén le corresponde, apoyar proyectos de relevancia (caso ley Bases) pero marcando diferencias cuando hace falta.

Así lo hizo a través de sus legisladores en el tratamiento del presupuesto, dando los votos para la sanción de la ley en general, pero sin avalar, por ejemplo, los recortes que Nación quiso introducir dentro del proyecto respecto a universidades y los fondos destinados para discapacidad.

El lugar del encuentro

Respecto a dónde se desarrollará la reunión entre Figueroa y Santilli, había dos opciones. Una de ellas era que se concretara en Neuquén capital, pero no sucederá. Según fuentes consultadas por LM Neuquén, el encuentro entre el gobernador neuquino y el ministro del Interior se realizará en Villa La Angostura.

Allí, habrá una agenda de temas a tratar. El jueves de la semana pasada, luego de la presentación de la megaobra que se hará sobre la avenida Mosconi, Figueroa aprovechó la ocasión para volver a señalar la deuda que el gobierno nacional mantiene con el Estado provincial.

Allí reclamó que se coparticipe el impuesto a los combustibles líquidos, advirtiendo que, de lo que hoy se paga por este tributo dentro del territorio provincial, a Neuquén no le llega nada. Y también mencionó la vieja deuda que el gobierno nacional tiene, a través de la ANSES, con la provincia, por el mantenimiento de la caja previsional.

Gabinete en el interior

En paralelo, Figueroa anunció, a través de sus redes sociales, una mecánica de trabajo que buscará implementar con su gabinete, y que es llevar las reuniones con los ministros al interior de la provincia.

El lunes, en Chos Malal, se hizo el primero de estos encuentros. Allí, el gobernador explicó esta modalidad a la que identificó como “gabinete en territorio”. “Reunimos al gabinete en la Casa de Gobierno de Olascoaga, en la Capital Histórica y Cultural de la provincia, para coordinar acciones que fortalezcan y consoliden nuestro modelo neuquino en todo el territorio”, dijo.

E indicó que esto se va a repetir en cada una de las regiones de la provincia “para analizar y abordar, de manera directa y específica, las problemáticas propias de cada lugar”.

Lo que implicará encuentros con los referentes de cada una de las regiones en las que se dividió la provincia, intendentes, presidentes de comisiones de fomento, como así también representantes de entidades y vecinos de las localidades que se visitarán.