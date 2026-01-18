Agenda nacional y obra pública, los desafíos de Rolando Figueroa para este 2026

La deuda que le reclama a la administración del presidente Milei y las obras de infraestructura en marcha marcarán el pulso de un año que no será electoral, pero donde el gobernador buscará fortalecer su proyecto político de cara al 2027.

El gobernador Rolando Figueroa recibirá esta semana una nueva visita del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli , en la que se buscará avanzar, al menos en cuanto a lo que pretende el mandatario provincial, sobre algún tipo de acuerdo respecto a las deudas que el Estado central mantiene con la provincia de Neuquén .

En ese encuentro se especula que el funcionario de Casa Rosada pondrá sobre la mesa el proyecto de reforma laboral , buscando, como hizo con el presupuesto 2026, el aval a esa discutida normativa.

Será el inicio de un año con un verano movido, ya que en febrero comenzará el debate de este tema en el Congreso Nacional y allí habrá que ver la posición que adoptarán las representantes de Neuquizate: Julieta Corroza en el Senado y Karina Maureira en la Cámara de Diputados.

Figueroa reveló en su momento que con Santilli lo une una “amistad personal”, que se asocia, de algún modo, a los “buenos modales” que aplica en la relación que viene manteniendo con el gobierno del presidente Javier Milei, en el sentido de reclamar lo que entiende que a Neuquén le corresponde, apoyar proyectos de relevancia (caso ley Bases) pero marcando diferencias cuando hace falta.

Así lo hizo a través de sus legisladores en el tratamiento del presupuesto, dando los votos para la sanción de la ley en general, pero sin avalar, por ejemplo, los recortes que Nación quiso introducir dentro del proyecto respecto a universidades y los fondos destinados para discapacidad.

rolando figueroa diego santilli

La deuda

El jueves pasado, luego de la presentación de la megaobra que se hará sobre la avenida Mosconi, Figueroa aprovechó la ocasión para volver a señalar la deuda que el gobierno nacional mantiene con el Estado provincial.

Allí reclamó que se coparticipe el impuesto a los combustibles líquidos, advirtiendo que de lo que hoy se paga por este tributo dentro del territorio provincial, a Neuquén no le llega nada. Y también mencionó la vieja deuda que el gobierno nacional tiene, a través de la ANSES, con la provincia, por el mantenimiento de la caja previsional.

“Que Nación pague los 200 millones de dólares que adeuda al ISSN, acumulado desde 2017. Nosotros los vamos a volcar a la obra pública", dijo Figueroa, asociando esto al otro gran tema que el gobernador neuquino busca mostrar, y que está vinculado al ambicioso plan de infraestructura que ya se puso en marcha y por el cual se están asignando, según datos aportados por el propio Ejecutivo, unos 1.000 millones de dólares.

Figueroa dijo, incluso, que estos números, junto con el de generación de empleo, el acuerdo con el sector estatal, la solvencia para afrontar pagos de deuda pública y haber reducido el pasivo que había heredado de la gestión anterior en casi un 38 por ciento, son aspectos que el propio gobierno nacional valora.

“De Nación ven con muchísima admiración los números que estamos logrando: no estamos rolleando la deuda, sino que la estamos cancelando y haciendo obra pública”, resaltó el gobernador.

Ministerio de obras y servicios publicos - Hacienda Economia 01.jpg Claudio Espinoza

Compromisos y recursos

En lo inmediato (este lunes), Neuquén cumplirá con el pago de 26 millones de dólares correspondiente a Letras del Tesoro emitidas durante la anterior gestión de gobierno.

La deuda pública de la provincia se redujo en 460 millones de dólares en lo que va del actual gobierno provincial (de un total de 1.300 millones), lo que permitió cerrar el 2025 con un stock del orden de los U$S 806 millones.

Para todo esto y, fundamentalmente, para lo que viene hacia adelante, el gobierno provincial tiene la mira puesta en el comportamiento de los recursos. Por lo pronto, diciembre cerró en alza, a partir de que el producto de lo percibido por regalías hidrocarburíferas, recaudación de impuestos provinciales y fondos de origen nacional dio una suba real (contrastando la inflación) del 10 por ciento, en comparación con el mismo mes pero del año pasado.

El desglose de esos datos muestra la importancia de cada tipo de ingreso, donde las regalías hidrocarburíferas representaron el 45 por ciento del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (35%) y, mucho más atrás, los recursos de origen nacional, que significaron tan solo el 20 por ciento.

Esto último explica, entre otras cosas, el reclamo que no solo Neuquén sino también otras provincias del país, vienen formulando al Estado nacional respecto a cuánto y cómo se reparten los recursos coparticipables.

SFP Presentan candidatos Neuquinidad politica (42) Sebastián Fariña Petersen

El proyecto político

Este 2026 no será un año electoral, pero sí la antesala de un 2027 en el que se pondrá en juego la conducción de la provincia. Con una exigua derrota, los comicios nacionales de medio término del año pasado le dieron al actual espacio de La Neuquinidad un respaldo, tras lograr dos bancas propias en el Congreso Nacional.

Lo más importante ahora para Figueroa será fortalecer su proyecto provincial, integrado por un amplio abanico de sectores políticos y donde posiblemente tenga que enfrentar, otra vez, a la Libertad Avanza como principal rival.

Claro que las condiciones serán distintas, con elecciones que irán separadas de los comicios nacionales y en el que se hará foco que lo que estará en disputa será la gobernación de la provincia.

De ahí la necesidad del actual mandatario neuquino de mostrar en este 2026 la cosecha de lo sembrado desde que inició su gestión, sostenido esto en lo que podrían ser tres pilares: reordenamiento del Estado con saneamiento de las cuentas públicas, redistribución de esos recursos y obra pública.