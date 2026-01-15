Rolando Figueroa destacó el desendeudamiento de Neuquén y reclamó por los fondos de Nación

El gobernador Rolando Figueroa insistió con su reclamo al gobierno de la Nación por la falta de redistribución del dinero que recauda a través de impuestos y que podrían destinarse al desarrollo de las obras públicas necesarias en la provincia.

Aclaró que en el caso de la Provincia y la Municipalidad de Neuquén la administración eficiente de los recursos permite volcar los impuestos a obras, como ocurrirá en el caso de la Avenida Mosconi, una inversión de 170 millones de dólares que el Municipio afrontará con fondos propios.

"Hoy, todos los ciudadanos que transitan en Neuquén, por cada litro de nafta, tributan un 28% de impuestos nacionales y un 10% es el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que se van a Nación y no viene nada", se quejó el mandatario durante un acto de acompañamiento del sector privado a la Municipalidad de Neuquén para iniciar las obras de la Avenida Mosconi.

"Cuando uno analiza la distribución de estos fondos, piensa en qué diferentes serían los números si a nosotros, por ejemplo, nos dejaran cobrar o nos coparticiparan parte de esos impuestos de los combustibles líquidos, para poder hacer estas obras de infraestructura importantes en la producción", expresó Figueroa.

Rolando Figueroa Mariano Gaido (2)

Pese a que el impuesto, que representa un 10% del valor, debería tener una afectación específica, el gobernador aclaró que "no viene nada a ninguna provincia, no va a ninguna ruta". Por eso, consideró que las provincias deben manifestarse en ese sentido, para solicitar que los recursos lleguen a las administraciones locales para volcarse en obras que tengan impacto en la comunidad.

"Si nosotros decimos a dónde se aplican esos recursos, ahí podríamos disminuir quizás un 5% o un 6% y distribuir un poquito a quienes recaudan en las provincias", dijo y aclaró que así el combustible sería más barato para los automovilistas neuquinos, y el porcentaje recaudado podría destinarse a obras necesarias para Neuquén.

Figueroa destacó las últimas mediciones de generación de empleo privado, que ubicó a Neuquén en el primer lugar del país. Aseguró que "no hay que naturalizar lo que pasa en Neuquén, porque no pasa en ninguna región del país", y afirmó que la pujanza provincial también pone a los habitantes en una posición para reclamar los aportes que necesita una provincia en demanda constante de infraestructura.

SFP Firman convenio Amplicaion Ruta 22 mosconi obras (29) Sebastián Fariña Petersen

"Llegó el momento en el cual los neuquinos que vivimos en una provincia diferente también nos podamos manifestar acerca de estos temas, porque la verdad que son impuestos que todos los días se pagan", expresó. "Repito, 28% del valor del litro de combustible va al gobierno nacional y nosotros no vemos nada", dijo y recordó que la concreción de la Avenida Mosconi demuestra cómo los neuquinos vuelcan la recaudación a obras. "Lo podemos mostrar en la ciudad", dijo sobre el ambicioso proyecto, que requiere una inversión de 170 millones de dólares que se pagarán con fondos propios y sin generar deudas.

Figueroa y el reclamo a Santilli por la deuda de Nación con Neuquén

Figueroa confirmó que el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, tiene previsto visitar Neuquén el próximo 21 de enero. "Tenemos muy buena escucha por parte del ministro y vamos a plantearle la deuda que tiene el ANSES con la provincia de Neuquén y también hacer diferentes planteos que nosotros necesitamos para seguir abasteciendo la demanda que existe en cuanto a la construcción de mejor infraestructura", afirmó.

figueroa santilli reunion neuquen

"Nosotros tenemos muy buen diálogo y lo fundamental es que nos paguen el dinero que nos deben", dijo Figueroa en referencia a un reclamo para que Nación pague 200 millones de dólares que adeuda el ANSES al ISSN, acumulado desde 2017. "Nosotros los vamos a volcar a la obra pública", adelantó.

"Siempre entendemos estos problemas de financiamiento que pueden existir", dijo y aclaró que el diálogo debe primar ante cualquier descuerdo. "Creo que es un buen paso poder reunirnos con el ministro del Interior", sostuvo.

El gobernador aclaró que su gestión consiguió reducir la deuda existente, que era de 1300 millones dólares al momento de su asunción, en un 38%. "De hecho, el día lunes estamos cancelando 26 millones de dólares también de unas letras emitidas en el mes de octubre del 2023. Y además de todo eso, de estar pagando la deuda, estamos ejecutando mil millones de dólares en obra pública", dijo y aclaró que también se reconfiguró la deuda, ya no volcada al pago de gastos corrientes sino a inversión en infraestructura.

SFP Firman convenio Amplicaion Ruta 22 mosconi obras (40) Sebastián Fariña Petersen

"Desde la Nación ven con muchísima admiración los números que estamos logrando", expresó, en referencia no sólo a la cancelación de la deuda sino la inversión en obras públicas, el acuerdo anticipado con los gremios para garantizar el inicio de clases 2026 y una inversión de manejo del fuego que permitió controlar rápidamente más de 50 focos de incendios forestales que se desataron este verano en la provincia.

"Estuve en diálogo estos días con el ministro de Economía de la Nación, festejando algunos pasos importantes que ha dado la Nación, como lo ha sido la incorporación de una vez por todas del Mercosur con la Comunidad Europea para poder trabajar en conjunto y para poder liberar la posibilidad de comercialización de nuestros granos y nuestras carnes", resaltó.