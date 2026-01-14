¿Cómo cerró el año económico del gobierno de Rolando Figueroa?

Diciembre repitió la tendencia que se dio a lo largo de todo el 2025. Suba de regalías y recaudación local, con una caída de los recursos nacionales.

El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo en diciembre del año pasado ingresos por un total de 465.662 millones de pesos, producto de lo percibido por regalías hidrocarburíferas , recaudación de impuestos provinciales y fondos de origen nacional . Esto dio una suba real (contrastando con una inflación estimada en 2,5) del 10,9 por ciento, en comparación con el mismo mes pero del año pasado.

El resultado en cuanto a los recursos del mes arrojó que lo percibido por las tres fuentes de ingresos fue de unos 20 mil millones de pesos más que lo recaudado en noviembre.

Los datos, que surgen de lo publicado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia, dan cuenta que por regalías, más canon extraordinario de producción, Neuquén obtuvo 209.435 millones de pesos, lo que implica un aumento del 13,9 por ciento real con relación a diciembre del año pasado. Las de petróleo dejaron 170.418 millones (17,7%), mientras que las de gas totalizaron 35.862 millones (-2,3%).

Los recursos propios, provenientes del cobro de impuestos locales (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario), fueron en millones de pesos y en porcentaje la segunda fuente de ingresos que más creció. Se ubicaron en 164.015 millones de pesos, con una variación positiva real igual a las de las regalías hidrocarburíferas: 13,9%.

Ministerio de obras y servicios publicos - Hacienda Economia 01.jpg Claudio Espinoza

Leve aumento de fondos nacionales

A su vez, los fondos que envía el gobierno nacional crecieron levemente (+0,3%). Por coparticipación se le giraron a Neuquén 74.905 millones de pesos, mientras que a través de otros regímenes llegaron $17.308 millones.

En el comparativo en cuanto a la importancia de cada tipo de ingreso, las regalías hidrocarburíferas representaron el 45 por ciento del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (35%) y, mucho más atrás, los recursos de origen nacional, que significaron el 20 por ciento del total de recursos que percibe la provincia.

Esto último es parte de la discusión que Neuquén mantiene con el gobierno nacional respecto a cómo se reparte la torta de los recursos coparticipables en el país.

En lo que va del año, las transferencias de origen nacional registraron un leve incremento en junio, julio y agosto, que no compensó la caída de mayo, donde la provincia percibió un 24,9% menos de esos fondos, a lo que se sumó la baja registrada en septiembre, octubre y noviembre.

Además, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) consigna que Neuquén es la segunda jurisdicción más perjudicada en la distribución de fondos coparticipables. En el comparativo, de cada 100 pesos que aporta a este sistema de reparto recibe 51. A su vez, contribuye con el 4% al PBI nacional y le vuelve por coparticipación solo el 1,7 por ciento.

billetes

La pelea por más recursos

Esta distorsión es uno de los argumentos que el gobierno provincial viene exponiendo para que se revise este esquema y se abra la discusión para el tratamiento de una nueva ley de coparticipación.

Además, otro informe, en este caso de la consultora Politikon Chaco sobre la Inversión Real Directa (IRD) del Estado Nacional, muestra que hay diez provincias donde el nivel de ejecución de obra pública no alcanza siquiera el 1% de participación en el total.

Entre esas jurisdicciones del país está Neuquén, que recibió en 2025 envíos por 5.867 millones de pesos, apenas por debajo de Chubut, y que ocupó el puesto 18° de ese ranking.