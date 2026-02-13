El año para Rolando Figueroa arrancó con regalías y recaudación en alza, y una caída de los recursos nacionales

Se conocieron los números de enero, los cuales marcan una continuación de lo que fue 2025, con una economía neuquina que se sostiene en los recursos propios.

El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo en el primer mes del año ingresos por un total de 491.072 millones de pesos, producto de lo percibido por regalías hidrocarburíferas , recaudación de impuestos provinciales y fondos de origen nacional . Esto dio una suba real (contrastando con una inflación estimada en 2,4) del 4,9 por ciento, en comparación con el mismo mes, pero del año pasado.

El resultado en cuanto a los recursos del mes arrojó que lo percibido por las tres fuentes de ingresos fue de unos 30 mil millones de pesos más que lo recaudado en diciembre. Y la continuidad de una tendencia que se consolida: la economía de la provincia se sostiene en base a lo que surge de los recursos propios.

Los datos, dados a conocer por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia , dan cuenta que por regalías, más canon extraordinario de producción, Neuquén obtuvo 220.641 millones de pesos, lo que implica un aumento del 14,6 por ciento real con relación a enero del año pasado. Las de petróleo dejaron $173.559 millones (14,1%%), mientras que las de gas totalizaron $44.071 millones (18,2%).

Los recursos provenientes del cobro de impuestos locales (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario) fueron en millones de pesos y en porcentaje la segunda fuente de ingresos que más creció. Se ubicó en 176.615 millones de pesos, con una variación positiva real de 1,5%.

Ministerio de Economía de Neuquén Sebastián Fariña Petersen

Siguen en caída los fondos nacionales

A su vez, los fondos que envía el gobierno nacional dieron a la baja en el primer mes del año (-7,6%). Por coparticipación se le giraron a Neuquén 82.438 millones de pesos, mientras que a través de otros regímenes llegaron $11.378 millones.

En el comparativo en cuanto a la importancia de cada tipo de ingreso, las regalías hidrocarburíferas representaron el 45 por ciento del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (36%) y, mucho más atrás, los recursos de origen nacional, que significaron solo el 19 por ciento del total de recursos que percibe la provincia.

Este último dato es parte de la discusión que tanto Neuquén como otras jurisdicciones del país mantienen con el gobierno nacional respecto a cómo se reparte la torta de los recursos coparticipables.

Ya en 2025, las transferencias de origen nacional habían registraron un leve incremento en junio, julio y agosto, que no compensó la caída de mayo, donde la provincia percibió un 24,9% menos de esos fondos, a lo que se sumó la baja registrada en septiembre, octubre y noviembre, más una leve suba en diciembre (apenas del 0,3%).

ministerio economia

A la falta de recursos coparticipables, se suma también la ausencia de obra pública, a través de un análisis de lo que arrojó a lo largo del año pasado la Inversión Real Directa (IRD) del Estado Nacional.

Esos datos muestran que hay diez provincias donde el nivel de ejecución de obra pública no alcanzó siquiera el uno por ciento de participación en el total.

Entre esas jurisdicciones del país está Neuquén, que recibió en todo 2025 envíos por 5.867 millones de pesos (apenas por debajo de Chubut) y que ocupó el puesto 18° de ese ranking.