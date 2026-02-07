Copa Davis: Argentina y Corea del Sur, igualados tras la primera jornada

Tirante le ganó un partido durísimo a Chung, mientras que Trungelliti cayó frente a Kwon en la madrugada del sábado.

El equipo argentino de Copa Davis iguala 1-1 ante su par de Corea del Sur, luego del primer día de actividad en la serie que se disputa en Busan y que corresponde a la primera ronda de la fase clasificatoria.

En el primer partido de la serie, el argentino Thiago Tirante le ganó 2-6, 7-5 y 7-6(5) al coreano Hyeon Chung en un encuentro durísimo que se extendió durante 2 horas y 53 minutos.

El cruce comenzó de la peor manera posible para Tirante, quien tuvo un primer set muy flojo y sufrió ante la experiencia del coreano, que supo ser una de las mayores promesas del circuito e incluso alcanzó las semifinales del Abierto de Australia 2018, aunque una seguidilla de lesiones frenó su progreso y hoy lo tiene fuera del top 300.

En el segundo parcial, Tirante dio una muestra de orgullo al imponerse por 7-5 en un set muy complicado en el que llegó a estar dos veces break abajo.

Argentina Copa Davis

Finalmente, el tercer y definitivo set fue el más parejo de todos y debió definirse en el tie-break, luego de que ambos jugadores mantuvieran todos sus turnos de saque. Allí fue donde Tirante tuvo mejor pulso para terminar imponiéndose por 7-5 y así darle el primer punto de la serie a la Argentina con muchísimo sufrimiento.

Luego fue el turno de Marco Trungelliti, quien tuvo una floja actuación y no pudo ante Soon-Woo Kwon, que lo derrotó 7-6(6) y 6-2 tras poco más de una hora y media de juego.

Trungelliti, que con 36 años se convirtió en el jugador más veterano en debutar para el equipo argentino de Copa Davis, tuvo un buen inicio y llegó a sacar 3-1. Sin embargo, desaprovechó dicha oportunidad y el coreano se quedó con la primera manga luego de un apretado tie-break en el que se impuso por 8-6.

Ya en el segundo set, Kwon se aprovechó del golpe que significó para Trungelliti y gracias a dos quiebres en el sexto y en el octavo game terminó sellando la victoria que le permitió igualar la serie luego del primer día de actividad.

La serie continuará este domingo con el dobles, que iniciará a la una de la madrugada y que en un principio tendrá como protagonistas a Federico Gómez y a Guido Andreozzi del lado argentino y a Uising Park y a Jisung Nam para los coreanos. Luego se disputarán los otros dos partidos de singles.

Duelo argentino en el challenger de tenis de Rosario: Cerúndolo vs. Carabelli

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo (85°) pronosticó que la semifinal del Challenger 125 de Rosario, en la que deberá enfrentarse a su compatriota Camilo Ugo Carabelli (48°) será “un partido muy físico”.

El fue campeón del ATP 250 de Córdoba en 2021 recordó haber enfrentado a Ugo Carabelli 10 veces y opinó que ambos van a buscar “dominar con la derecha”.

El encuentro entre los jugadores mencionados se dará durante la tarde del sábado 8 de febrero, en el segundo turno de la cancha central del Jockey Club de Rosario, en un horario no anterior a las 18:30, por un lugar en la final.

Satisfecho luego de un gran triunfo ante el italiano Andrea Pellegrino (143°) por los cuartos de final del Challenger de Rosario, Juan Manuel Cerúndolo conversó con la Agencia Noticias Argentinas y aventuró sobre lo que espera en la semifinal.

El jugador de 24 años deberá medirse con Camilo Ugo Carabelli, aunque también hizo mención al boliviano Hugo Dellien (148°), eliminado en tercera ronda, para afirmar que “los dos son durísimos”.

Sobre esto, Cerúndolo recordó haber jugado 10 veces ante el oriundo del Bajo Belgrano (están empatados en el historial al haber alternado triunfos y derrotas desde 2017), habiendo sido todos estos partidos “muy duros”, ya que ambos intentan “dominar con la derecha” y terminan realizando partidos “disputados”, con peloteos largos, por lo que deberá “mantener el estándar alto” en su juego.