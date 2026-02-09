Procesaron a Diego Spagnuolo por corrupción en la ANDIS y le impusieron un embargo millonario

Este lunes por la mañana, la Justicia Federal confirmó el procesamiento a Diego Spagnuolo, en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ).

El juez Sebastián Casanello también le impuso un embargo de más de 200.000 millones de pesos. El procesamiento también alcanza al exfuncionario Diego Garbellini, al empresario Miguel Ángel Calvete, su hija y a otros 14 acusados.

La Justicia procesó a Spagnuolo, s in prisión preventiva, por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, y asociación ilícita.

juez casanello.jpg

Casanello explicó que la investigación permitió reconstruir un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos.

“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, señaló.

Y detalló que dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores. En varios documentos se repite la figura de Miguel Calvete, quien habría traficado sus influencias a un espectro amplio de empresas interesadas en contratar con la Agencia -directa o indirectamente.

“Pero también fuera de ella, por ejemplo en lo que toca a Ornella Calvete y su círculo, ha aparecido evidencia de prácticas similares alejadas del buen gobierno y de un manejo transparente de la gestión de Estado, particularmente, las compras públicas”, agregó.

Los detalles de la causa de la corrupción en la ANDIS

Esta causa por la que hoy procesaron al extitular de la ANDIS empezó con una serie de audios viralizados en agosto del 2025, donde una voz atribuida a Spagnuolo denuncia un sistema de retenciones del 8% en las compras de medicamentos, orquestado por Eduardo “Lule” Menem –mano derecha de la secretaria general Karina Milei– y la droguería Suizo Argentina.

“A mí me están defalcando la agencia” y menciona tener “todos los WhatsApps de Karina” como respaldo. “Esto lo hacen de ratas. Es un kiosco de US$20.000/US$30.000 por mes”. “A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, se escuchó decir a Spagnuolo.

discapacidad andis 1200.jpg El fallo de la Justicia de Catamarca ordenó también que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se abstenga de realizar nuevas suspensiones, tras ponderar y el riesgo inminente para la subsistencia de los beneficiarios.

El extitular de ANDIS dijo en los audios que no tenía control sobre la operatoria, por lo que optó “controlar” que lo suyo “esté ordenado porque el quilombo lo hacen atrás": “A mis espaldas. Yo no tengo nada que ver”.

Los audios fueron difundidos por el programa Data Clave del streaming Carnaval, y allí se escuchaba al funcionario decir que el presidente Javier Milei estaba al tanto de lo sucedido: “Yo fui y le dije: ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

Según se detalló en los audios “hay una gama enorme de negocios. Hay medicamentos que tienen descuento. Entonces la droguería la consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tienen descuentos y la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los medicamentos que tienen descuentos van para ellos”, expresó Spagnuolo.