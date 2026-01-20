La reacción de Pedro Rosemblat ante la consulta por el casamiento con Lali Espósito

El conductor de Gelatina tuvo que soportar a sus compañeros de trabajo tras el regreso de sus vacaciones.

Tras disfrutar de sus vacaciones, Pedro Rosemblat reapareció en la primera emisión del año de Industria Nacional, el programa que encabeza en el canal de streaming Gelatina. Sin embargo, su regreso no fue el habitual: lejos de ocupar automáticamente el rol de conductor, casi como invitado, mientras sus compañeros se preparaban para ir directo al tema de su compromiso con Lali Espósito .

Apenas cruzó la puerta del estudio, el clima se volvió festivo y provocador. Entre risas y cánticos, el equipo lo recibió coreando “que cuente, que cuente”, dejándolo sin demasiadas alternativas para esquivar la situación. El primero en lanzar la pregunta más esperada fue Marcos Aramburu, que sin rodeos lo enfrentó con un interrogante tan simple como punzante: “¿Te arrodillaste?”. La reacción de Rosemblat fue tan elocuente como inesperada: se levantó de su silla y amagó con irse del estudio, un gesto que habló por sí solo y dejó al descubierto la incomodidad que le generaba el tema.

Minutos después, con la marcha nupcial sonando de fondo y en medio de carcajadas, Pedro regresó al set y eligió no entrar en detalles. Se limitó a saludar y lanzó una frase que descolocó a más de uno: “Los extrañé. Tenía ganas de estar acá”. Sin confirmar ni desmentir versiones, decidió seguir adelante con el programa y continuar como si nada hubiera pasado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somosgelatina/status/2013296177190518882&partner=&hide_thread=false Volvió Industria Nacional. Nuestro primer invitado: Pedro Rosemblat. pic.twitter.com/QJphYYgb2t — Gelatina (@somosgelatina) January 19, 2026

Fiel a su estilo, Rosemblat volvió a dejar en claro que mantiene una línea muy marcada cuando se trata de su intimidad. Esa postura, lejos de pasar inadvertida, ya le trajo consecuencias. Vale recordar que recientemente Moria Casán no dudó en cuestionarlo al aire al tildarlo de “creído” luego de que él se negara a visitarla en su programa de televisión, sabiendo que el tema central de la entrevista no sería otro que su noviazgo y futuro casamiento con la artista pop. Así las cosas, por ahora Pedro sigue firme en su decisión.

La teoría de María O'Donnell

El anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat generó ruido en el mundo del espectáculo y sigue sumando interpretaciones de todo tipo. Esta vez, quien sorprendió con una lectura distinta fue María O’Donnell, que abordó el tema en su programa radial De acá en más (Urbana Play) y abrió un debate inesperado que rápidamente se trasladó a las redes.

La periodista puso el foco en un detalle lingüístico que, según ella, no fue tenido en cuenta. “¿Por qué todos dedujeron que se van a casar?”, lanzó al aire, descolocando a sus compañeros. Acto seguido, explicó su punto de vista y sembró la duda: “Porque el tiempo de verbo es ‘nos casamos’; para mí, ya se casaron”.

image

La afirmación no pasó inadvertida y generó una inmediata reacción en el estudio. Algunos integrantes del equipo plantearon que, de ser así, el enlace habría pasado totalmente desapercibido, sin celebración ni festejo público. Sin embargo, O’Donnell se mantuvo firme en su análisis y volvió a remarcar su postura: “Ya se casaron. Presten atención al tipo de verbo”.

El ida y vuelta fue subiendo de tono y Guido Bercovich intervino con una mirada más terrenal sobre la situación. “Esto es una cosa mundana. Vos estás analizándolo fríamente”, le respondió, intentando bajarle dramatismo a la interpretación. Pero la conductora no dio el brazo a torcer y profundizó su argumento: “Yo creo que estamos teniendo un error de interpretación con el tiempo de verbo. Alguien que anuncia su casamiento dice: ‘Nos vamos a casar’”.

La conversación sumó un nuevo elemento cuando Rolando Gallego aportó otro detalle que no pasó desapercibido para los oyentes. “Es un anillo de compromiso lo que se ve en el dedo de Lali”, señaló, alimentando aún más las especulaciones alrededor de la pareja.