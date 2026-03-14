"Sos un asco": el tremendo cruce en vivo entre Eliana Guercio y Carolina Molinari

El cruce entre panelistas se produjo cuando la esposa de Chiquito Romero acusó a su compañera de haber revelado un supuesto embarazo.

Un fuerte cruce se vivió en el programa LAM, donde las panelistas Eliana Guercio y Carolina Molinari protagonizaron una tensa discusión en vivo. El enfrentamiento se produjo durante la emisión del ciclo conducido por Ángel de Brito y generó un momento de alta tensión en el estudio.

El conflicto comenzó cuando la pareja de Sergio "Chiquito" Romero hizo referencia a la relación de la modelo con su exmarido, el exfutbolista Mariano Pavone. “Que no sepa por qué conozco al exmarido es lo mismo que decir que no sabe dónde viven los hijos . Porque sus hijos vivieron más de un año en mi casa”, afirmó la panelista durante la discusión.

Molinari respondió de inmediato y negó esa versión de los hechos. “Mentira, eso no es verdad. Él te alquiló la casa por un mes, un verano . No vivieron un año en la casa”, retrucó al aire, en un intercambio que rápidamente elevó el tono del debate frente a las cámaras.

La discusión continuó cuando Guercio cuestionó la actitud de su compañera y lanzó una fuerte frase. “No te saludo porque me parecés un asco”, expresó la esposa del arquero Sergio Romero. Luego explicó el origen de su enojo: “Tuviste el tupé de revelar un embarazo que yo ni había subido a mis redes”.

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Ante esa acusación, Molinari rechazó haber difundido esa información. “Yo jamás dije que vos estabas embarazada. Jamás, jamás lo dije”, respondió visiblemente molesta durante el ciclo. El intercambio continuó con nuevas chicanas personales entre ambas panelistas. De hecho, la también streamer en Bondi replicó: “Tenés un problema, te creés superior. No sé quién te creés que sos".

El choque terminó de la peor manera y generó un silencio

Lejos de intentar bajar la tensión, Eliana cerró su intervención con otra frase directa contra su compañera. “Con vos juego, gano y me divierto. Sos muy fácil”, lanzó en medio del cruce. El momento generó sorpresa en el estudio y dejó varios segundos de silencio entre los presentes, mientras el programa continuaba al aire. El enfrentamiento rápidamente se viralizó en redes sociales a partir de los videos del episodio emitido en televisión.