Eliana Guercio se peleó fuera de cámaras con Virginia Demo, la ex Gran Hermano

La tensión se trasladó a A la Barbarossa, donde Gastón Trezeguet reveló que Virginia le había mandado una catarata de audios tras el debate: “Virginia, mandarme 50 audios es muy agresivo, bajá un cambio”, comentó al aire, desatando una inesperada respuesta de la ex participante, que llamó en vivo para explicar su reacción. “Estoy con mi papá en terapia intensiva. Me dijeron que eran dos minutos. No puedo escuchar audios y todo. Yo sé los audios que te mandé, sacalos al aire”, dijo visiblemente afectada.

Pero Eliana Guercio no dejó pasar la situación y le respondió con contundencia: “Ahora entendemos un poquito más las agresiones. Virginia, ¿no te acordás las barbaridades que me dijiste en off anoche? Es un horror las cosas que me dijiste. Me dijiste ‘sos muy mala persona’”. La tensión fue en aumento y culminó con una inesperada decisión de Demo, quien cortó la llamada abruptamente sin despedirse, tras decir: “Voy a ver a mi papá que está en terapia intensiva”.

Virginia no dudó en defenderse

Horas más tarde, en Se picó, Virginia retomó el tema con Gastón Trezeguet y ofreció un mea culpa a medias: “Como ustedes son efusivos para hablar, yo también. Tengo un carácter de m..., controlo todo lo que puedo. [...] Pido disculpas, si te parecieron un montón los mensajes que te mandé”.

Sin embargo, lo más grave llegó cuando reveló detalles del cruce que habría tenido con Eliana Guercio durante un corte publicitario. Según Virginia, la ex vedette le lanzó una frase demoledora: “Deberías cuidarte porque vos saliste bastante mal de la casa, la gente no te quiere. Yo, la verdad, que con las cosas que te dicen, me iría del país”. La respuesta no tardó en llegar: “A vos no te quiere nadie y las pruebas están en las redes”.