Por qué Horacio Pagani dijo las peores cosas de Vero Lozano

De esta manera, la conductora de Cortá por Lozano recibió a la periodista deportiva Sofía Martínez en su programa y le consultó por qué equipo simpatizaba, a lo que manifestó: "Por la Selección Argentina". Entonces, la psicóloga expresó: "Me parece una pelotudez. Hay periodistas deportivos que aunque no lo digan sabemos de qué cuadro son. Pagani es de Boca. Se enoja Pagani".

image.png

Esto llegó a oídos del periodista, quien estalló en Bendita: "Verónica Lozano te pido por favor que no me faltes el respeto, nunca me falta ese respeto. ¿Me oíste a mí decir de qué cuadro soy? Calladita la boca. Para mí es una falta de respeto que digan eso. Yo no digo lo que hace o a dónde va".

Por esa razón, en Intrusos recordaron que Pagani quedó con cierto "resentimiento" desde que asistió al ciclo de Verónica Lozano y se confundió su nombre llamándolo "Roberto".

Horacio Pagani... ¡También contra Juana Viale!

Como cada domingo, Juana Viale participó del segmento "Juana express", donde junto a Jimena Monteverde y dos invitados prepara deliciosas recetas dulces, fáciles de recrear en casa. En esta oportunidad, la conductora escogió a Christian Martin y Coco Sily para que la acompañaran en la cocina, y Horacio Pagani se puso celoso.

image.png

"Es muy sensible y celoso. Se puso mal porque no fue a la cocina", explicó la nieta de Mirtha Legrand al regresar a la mesa y ver la incomodidad del periodista. "¿Por qué estoy descartado yo? Estoy cancelado...", se quejó Pagani. "¿Sabes qué vamos a hacer? Te voy a volver a invitar a la mesa y vas a ir conmigo a la cocina, los dos solos. ¿Accedés?", le planteó Juana

"Acepto, pero las promesas hay que cumplirlas", retrucó el panelista de Bendita. "Yo las cumplo, a mí no me vas a correr con promesas", lo cruzó Juana.

De esta manera, Juana Viale y Horacio Pagani protagonizaron un divertido momento al aire de Almorzando con Juana, y acordaron un próximo encuentro televisivo para preparar un postre juntos.