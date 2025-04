Cayó la banda de falsos mecánicos que estafó a Horacio Pagani

Horacio Pagani pagó casi 1.800.000 pesos por un arreglo que, según descubrió luego, jamás fue necesario. “Me mostraron un caño reventado, lleno de grasa, pero después mi mecánico de confianza me dijo que no me habían hecho absolutamente nada”, expresó con indignación el periodista, que aún sigue impactado por el robo.

HORACIO-PAGANI.jpg

El grupo fue capturado en el barrio porteño de San Cristóbal por efectivos de la División Investigaciones Comunales 3. El operativo comenzó cuando los agentes, tras revisar las cámaras de seguridad y seguir el rastro de algunos de los implicados, detectaron movimientos sospechosos en la calle Humberto Primo al 3200. Allí, dos de los miembros del grupo se reunieron con otros tres hombres mientras manipulaban un Toyota Corolla, presuntamente en plena faena de una nueva estafa.

El grupo fue sorprendido en el momento en que intentaba engañar a un hombre de 67 años, repitiendo el mismo libreto utilizado con el periodista deportivo: alertar sobre un desperfecto mecánico inexistente, ofrecer ayuda y solicitar dinero por adelantado. En este caso, la víctima ya había entregado 5.000 pesos cuando fue rescatada por la intervención policial.

Con qué elementos los detuvieron

Los cinco detenidos, todos hombres de nacionalidad peruana, tienen entre 27 y 46 años. Durante el procedimiento se incautaron herramientas de trabajo mecánico, piezas de autos, lubricantes, pintura en aerosol, un talonario de boletas y cinco teléfonos celulares. También se secuestró un remito con membrete coincidente con el utilizado en el fraude a Horacio Pagani, además de los 5.000 pesos entregados por la última víctima.

Horacio Pagani, siempre polémico y visceral, será la gran estrella.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 55, a cargo de la jueza Alejandra Alliaud, interviene en la causa. La magistrada dispuso la detención de todos los involucrados y el secuestro del Toyota Corolla que utilizaban como parte del engaño.

La declaración de Horacio Pagani

La declaración de Horacio Pagani permitió entender en detalle cómo operaba esta “pyme de estafadores”, como él mismo la definió. Todo comenzó cuando un transeúnte lo alertó sobre un problema en su rueda. Minutos después, otro hombre reforzó esa advertencia, y enseguida apareció un supuesto mecánico que, de manera muy convincente, le mostró una tuerca sucia como prueba del desperfecto. El auto fue revisado en la calle por al menos tres personas, todas actuando con absoluta sincronía.

Según su testimonio, lo llevaron a creer que había una casa de repuestos cercana, y uno de los falsos técnicos regresó al poco tiempo con una pieza envuelta en papel que simulaba ser nueva y costosa. “Cuando pregunté cuánto costaba todo, me dijeron dos millones y medio. Les dije que no podía pagarlo. Entonces empezaron a hacerme descuentos si les entregaba las partes viejas, si no pedía factura, etc. Terminé pagando un millón ochocientos mil pesos”, contó el periodista con frustración.

Horacio Pagani.jpg

El periodista también denunció que cuando quiso pagar con transferencia, los delincuentes comenzaron a confundirse entre sí, lo que le generó sospechas. Finalmente, tras concretar los pagos, se dirigió a un mecánico de confianza, quien le aseguró que no había ninguna falla en el vehículo y que no se había realizado trabajo alguno.