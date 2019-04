"Me hacés perder la cabeza. ¿No ves que sos un pelo... ? La c... ¿Te dás cuenta?", comenzó diciendo, totalmente alterado, casi al borde del infarto.

"¿Te das cuenta la falta de respeto de este imbécil?", exclamó más de una vez, mientras Gastón Recondo intentaba apaciguar los ánimos.

"No es una falta de respeto, te estoy diciendo que es difícil", acotó Edul, y lejos de calmarse, Pagani comenzó a golpear el escritorio. "No te hagas el pelo... a mí no me faltás el respeto. No te hagas el idiota", replicó.

Sin poder contener su ira, Pagani se acercó a Edul y, tras explicarle el formato del torneo, le tiró una pelota. "Hay 23 fechas, después hacés dos zonas de 12 y de ahí salen jugando ida y vuelta los partidos y ahí se suman la fechas, pelot...", remató.

"Hay un solo error y es que no va a haber ida y vuelta, va a ser una sola ida y y van a ser 11 partidos más; con lo cual, el promedio se va a sacar en función de 34 fechas", lo corrigió Recondo.

"No puedo, no puedo, es una falta de respeto y se lo digo todo el tiempo", dijo ofuscado Pagani mientras se retiraba del estudio.

La actitud de Pagani, Edul y la producción del ciclo fue condenada por algunos internautas en las redes.

Embed Que vergüenza da @TyCSports un canal que supuestamente defiende los valores del deporte poner un impresentable como Horacio Pagani insultando a todos sus compañeros. Digámosle basta a @EstudioFutbol Basta de gente como @HoracioPagani — Rafaela (@RafaFariasOK) 8 de abril de 2019

Embed Ya no es gracioso. Va nunca lo fue. — Fede (@36laplata) 8 de abril de 2019

Embed La pregunta es, esto le rinde al canal??? porque todo el mundo dice que es desagradable y por momentos demasiado violento, entonces, cual es el sentido??? hechos que se repiten todas las semanas una y otra vez, salvo que estén buscando que le de un infarto a Pagani en vivo — Ramyro (@LeBaronBoys) 8 de abril de 2019

Embed Estoy empezando a pensar que los productores buscan que le agarre un bobazo al aire. Sino no se explica que haga esto una o dos veces al mes.

Amén de esto, qué desagradable que es Pagani, por favor. https://t.co/sg0iQwXosa — Gastón Peña (@Gastonp1987) 8 de abril de 2019

Embed Todo el mundo le da con un caño a Pagani por ser un boludo calentón, pero nadie dice nada de que Edul lo forrea para que reaccione como la mierda. — Julian Lapuerta (@Juli_Lapuerta88) 8 de abril de 2019