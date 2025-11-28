Neuquén La Mañana Fiesta de la Confluencia En 8 fotos, así se palpita el lanzamiento de la Fiesta de la Confluencia en Buenos Aires

El evento tiene lugar en la noche de este viernes en Alto Palermo Shopping. Cuenta con la presencia de artistas y autoridades neuquinas.







La nueva edición de la Fiesta de la Confluencia se presenta este viernes en Buenos Aires para todo el país en el Alto Palermo Shopping. El mega evento neuquino, que se desarrollará del 5 al 8 de febrero, tendrá la participación de 17 reconocidos artistas y grupos musicales de diversos géneros para el amplio público que se acercará a la Isla 132.

Los artistas que se subirán al escenario mayor serán: Bersuit Vergarabat, La Beriso, Luck-Ra, Trueno, Migrantes, Luciano Pereyra y FMK, desde el rock y el hip hop hasta la cumbia y el pop urbano. Este viernes también se confirmaron que se sumarán a la grilla las conocidas bandas de rock Kapanga y No Te Va Gustar.

Desde la terraza del Alto Palermo Shopping las autoridades municipales confirmaron además a Dillom, Lauty Gram y Tuli, y los asistentes también tendrán momento para bailar al ritmo de La Joaqui, Karina La Princesita, Roze y Rombai. En tanto, el escenario mayor también tendrá la presencia de la neuquina Femi (Agnes Simon, oriunda de Zapala).