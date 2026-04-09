PlayStation 5 desde $200 mil: cómo participar de la increíble subasta de ARCA

La subasta de ARCA ofrece una oportunidad para adquirir la PlayStation 5 a un precio más accesible que en el mercado tradicional.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) llevará una subasta pública online de 12 consolas PlayStation 5 , que fueron incautadas por la Dirección General de Aduanas.

La operatoria apunta a liberar espacio en depósitos y reducir costos de almacenamiento de la mercadería retenida. Y fue informada en las Disposiciones 23/2026 y 35/2026 publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

En la primera de ellas se dispuso la venta de un lote compuesto por cuatro consolas PlayStation 5 Sony de 1 TB que incluye cada una de ellas un joystick. El precio base de esta subasta fue fijado en 816 mil pesos, es decir a razón de $ 204.000 cada una de ellas.

Cuándo es la subasta y cómo participar

Según se detalla en la Disposición 35/2026, hay ocho lotes compuestos por consolas PlayStation 5 PRO Sony de 2 TB y PlayStation 5 Sony de 1 TB cada una de ellas con un control inalámbrico dualsense.

Para los modelos PRO de 2 TB ARCA fijó un precio base de $355.500 mientras que la puja por las PlayStation 5 de 1 TB arrancará en los $2370.000.

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El proceso para participar de esta nueva subasta de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es muy sencillo. Los interesados deben registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Una vez realizado este primer paso, los interesados en participar de la subasta deben suscribirse antes de la fecha límite dispuesta para cada una de ellas. Usualmente es uno o dos días antes de la realización de la subasta. En la página web del Banco Ciudad puede encontrarse el detalle de todas las subastas que se encuentran en proceso.

En algunos casos también puede que sea necesario realizar con antelación una transferencia de la caución y una vez confirmada la habilitación para participar ya se puede ofertar. Cualquier persona interesada puede participar de la subasta que se realiza de manera electrónica a través del sitio web del Banco Ciudad.

La subasta pública se realizará el próximo 23 de abril por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y bajo modalidad electrónica a través de la página web.

Una gran oportunidad para ahorrar

El precio de la PlayStation 5 en Argentina muestra una fuerte dispersión en 2026. Mientras en comercios oficiales los valores suelen ubicarse por encima del millón de pesos.

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La PS5 se comercializa en dos versiones principales: la edición estándar con lectora de discos y la versión digital, sin unidad óptica. La primera suele ser más cara, aunque ambas mantienen precios elevados en el país en comparación con mercados internacionales.

En plataformas de comercio electrónico y cadenas de tecnología, los valores pueden variar ampliamente dependiendo de promociones, financiación o disponibilidad inmediata. En algunos casos, los precios superan el promedio debido a la escasez de stock o a la importación indirecta.