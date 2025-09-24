Se trata de un beneficio gratuito relacionado con el estreno de una película basada en un famoso videojuego de terror y supervivencia.

PlayStation ofrece un regalo para todos los usuarios de PS5 y PS4, pero es por tiempo limitado

Los usuarios de PlayStation que sean fanáticos del terror tienen motivos para festejar. Sony lanzó un regalo temporal que incluye avatares exclusivos basados en Until Dawn , uno de sus videojuegos de horror y supervivencia más famosos, lanzado en 2015 y que recientemente tuvo su remake.

Este obsequio se debe al estreno de la película basada en el juego , que en Argentina ya está disponible en la plataforma HBO Max . La promoción, que permitirá descargar y usar las imágenes de Until Dawn en PlayStation Network , es por tiempo limitado : habrá que reclamar el set de avatares antes del 27 de octubre.

Para acceder al beneficio gratuito, los interesados tendrán que descargar la aplicación Sony Pictures Core desde la pantalla de inicio de tu PS5 o desde la PS Store en PS4. Tras instalar la app, deberán completar un registro siguiendo las indicaciones del sistema y la plataforma indicará un código digital para canjear por los avatares temáticos de edición limitada.

united El videojuego se enfoca en un grupo de jóvenes que deben sobrevivir al ataque de extrañas criaturas.

De qué se trata Until Dawn y las diferencias entre el juego y la película

Lanzado originalmente en 2015, Until Dawn fue uno de los primeros juegos exclusivos de PlayStation 4. En esta aventura con mucho terror, ocho jóvenes se reúnen en una cabaña de la montaña Blackwood para conmemorar el aniversario de la desaparición de dos amigos. Rápidamente, la noche se convierte en una pesadilla cuando son amenazados por distintos monstruos. El objetivo es simple: sobrevivir hasta el arribo de los equipos de emergencia, que se encuentran atrapados en una tormenta de nieve.

Para llegar con vida al amanecer, el grupo debe usar el ingenio y confiar unos en otros, tomando decisiones vitales que pueden llevarlos a la muerte o a la salvación. Cada personaje cuenta con diferentes habilidades que el usuario tiene que saber aprovechar.

La clave está en las decisiones que se toman –y en las que no se toman- para seguir vivos. A lo largo de sus 10 horas de duración, cada acción, por pequeña que sea, puede tener grandes consecuencias más adelante, afectando las relaciones entre los personajes y el desarrollo de la historia. Ya sea disparar, correr, tocar un botón o simplemente no hacer nada, todas nuestras decisiones marcarán el destino de los ocho jóvenes.

pelicula A diferencia del videojuego, los protagonistas de la película quedan atrapados en un bucle temporal mientras son cazados.

A la hora de enumerar diferencias con el juego, la película presenta una historia completamente distinta y con nuevos personajes. La protagonista es una joven que, junto a un grupo de amigos, emprende la búsqueda de su hermana desaparecida. Al llegar a una cabaña en el medio de la nada, quedan atrapados en un bucle temporal, repitiendo cada noche mientras intentan escapar de diversos asesinos y extrañas criaturas, funcionando como un slasher. A lo largo del filme habrá varias referencias al juego, como grabaciones de video que funcionan como un recurso narrativo.

El enojo de una ex creativa de PlayStation con la película

El estreno de la película de Until Dawn generó ciertas rispideces en el mundo gamer. Kim MacAskill, ex directora narrativa de PlayStation entre 2022 y 2024, cuestionó que Sony no incluya en los créditos del filme a ninguno de los creadores del juego original ni a los responsables del remake. Sólo se muestra el mensaje “basado en el juego de Sony''.

pelicula2 Wendigos, las criaturas caníbales que están presentes tanto en la película como en el videojuego.

“Pasaron años rompiéndose el cerebro para hacer algo increíble y el mundo merece saber sus nombres. No hay crédito. No hay agradecimientos. No hay honor”, lanzó a través de su cuenta de Linkedin.

''Solicito a Sony que revise su enfoque en la concesión de créditos de propiedad intelectual, especialmente en las adaptaciones transmedia. Otorgar un crédito de productor ejecutivo o un reconocimiento equivalente honraría a los creadores cuyas visiones y pasión han dado origen a estas increíbles historias y diseños, que han transformado el panorama del entretenimiento'', remató.