Mercado Concentrador del Neuquén: nuevos horarios y dos días cerrado

A partir del lunes 13 de abril de 2026, comenzará a regir el horario de invierno para la venta al público.

Como ocurre cada año en esta época, el Mercado Concentrador del Neuquén ajusta su operatoria con el objetivo de optimizar la actividad comercial durante la temporada invernal . De esta manera, el nuevo horario de atención será los lunes de 6 a 11 y de martes a viernes de 13:30 a 17:30, mientras que los días sábados y domingos permanecerá cerrado.

Desde el espacio, aseguraron que "este nuevo horario habilita la posibilidad de realizar compras durante la tarde, brindando mayor comodidad a quienes no pueden asistir por la mañana". "De esta forma, todos los visitantes podrán aprovechar una amplia oferta de productos, con calidad, variedad y precios muy convenientes", agregaron.

"Se invitó a todos los compradores, comerciantes y vecinos a tener en cuenta esta modificación y organizar sus compras dentro de los nuevos horarios", comunicaron.

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Ubicación

El Mercado está ubicado sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del kilómetro 5, dentro del Parque Industrial de Centenario, a solo 10 minutos del centro de la ciudad de Neuquén. Cuenta con accesos rápidos y ágiles, y dispone de un amplio predio con estacionamiento para autos, camionetas y camiones.

Allí, en sus más de 120 puestos, ofrece una amplia variedad de alimentos como frutas y verduras frescas, carnes rojas, pollo, huevos, lácteos, fiambres, embutidos, pastas, bebidas y condimentos. También se pueden encontrar artículos de almacén, envases descartables, alimentos para mascotas, forrajes y mucho más.

El predio está abierto a todo público y ofrece distintas modalidades de compra: por unidad, por caja o por bulto cerrado, lo que posibilita acceder a precios más convenientes.

Además, los puestos cuentan con diversas formas de pago y brindan atención personalizada, incluso colaborando con el traslado de la mercadería hasta el vehículo.

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Ahorro y practicidad

Elegir el Mercado para hacer las compras tiene múltiples ventajas: permite cuidar el bolsillo, resolver todo en un solo lugar y acceder a alimentos frescos y de calidad. Al mismo tiempo, implica acompañar el desarrollo de los productores locales, fortaleciendo la economía regional y el desarrollo productivo de la provincia.

Asimismo, la compra mayorista se presenta como una opción especialmente conveniente para comerciantes y actores del sector gastronómico, gracias a su competitividad en precio, calidad y variedad de productos.

El Mercado se posiciona como el principal polo agroalimentario de la región, donde es posible encontrar todo en un mismo lugar, con calidad garantizada y productos que llegan directamente desde su origen.

Para más información, se puede visitar el sitio web oficial www.mcneuquen.com.ar o seguir las redes sociales del Mercado en @mcdelneuquen, donde se comparten todas las novedades y actualizaciones.