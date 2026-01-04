Estalló la polémica: presos de un pabellón de Senillosa se quejaron por el menú navideño

El descontento lo evidenciaron en un recurso de habeas corpus, que fue analizado por varios jueces federales de la región y finalmente desestimado.

Presos alojados en uno de los pabellones de la cárcel federal de Senillosa hicieron conocer su descontento por el menú navideño.

En apariencia, y según la denuncia elevada por un grupo de presos de la cárcel federal de Senillosa , el menú navideño no fue lo suficientemente abundante como algunos pretendían y estalló la polémica, que incluyó varias presentaciones ante las autoridades de la justicia federal. De igual modo, los responsables del Servicio Penitenciario Federal (SPF) hicieron su descargo y la queja fue desestimada en dos instancias.

Como ocurre en otras situaciones similares, el descontento se hizo conocer a través de una presentación de habeas corpus . El recurso fue impulsado por internos que se encuentran en el pabellón “B2” de la Unidad Residencial II del Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa y, de forma inicial, el juzgado federal 2 de esta capital fue el encargado de pronunciarse.

Más allá de que es oriundo de Roca, la justicia federal dispuso que "El Tío" Prado cumpla su condena en el penal de máxima seguridad de Senillosa.

En primer lugar, los presos no solo se enfocaron en una comida especial que reciben por las fiestas, sino que elevaron su queja por las raciones insuficientes de las últimas semanas de diciembre. “Venimos hace dos semanas con la desgracia de recibir la comida correspondiente en inadecuadas condiciones, impresentables y con la ración insuficiente tanto la común como las dietas”, resaltaron en su escrito. Molestos, aseguraron que el menú especial por la Navidad también estuvo lejos de cumplir con sus expectativas.

Más allá de que el referente del pabellón tuvo una entrevista con los integrantes del SPF, la respuesta no le conformó y decidió interponer un recurso.

Insistentes, apelaron ante la Cámara de Roca

Debido a que el juez de primera instancia no encontró ningún incumplimiento, los presos insistieron ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca. En esta instancia, sus argumentos volvieron a ser rechazados y los jueces resaltaron que los informes del SPF fueron completos y no se advertía ninguna irregularidad en cuanto a la cantidad y calidad de las raciones.

Carcel de Senillosa_0391 (31).JPG

En tanto, se tuvo presente que el resto de los internos de Senillosa no hizo ningún reclamo por el menú de las fiestas. “Lo expuesto evidencia que no existió un obrar arbitrario o ilegítimo de los funcionarios del citado complejo que deba ser atendido por esta excepcional vía (habeas corpus), así como tampoco se ha verificado una situación de urgencia que la amerite”, remarcaron los camaristas roquenses.

Reclamos que se reiteran en el tiempo

Los reclamos de los internos por la comida son permanentes y se suceden en el tiempo. En una oportunidad anterior, otro preso de Senillosa pero en forma individual mostró su malestar porque aseguraba que había internos privilegiados, que recibían varias bandejas de comida. “Tiene un trato exclusivo”, se quejó en su presentación ante uno de los jueces federales de Neuquén capital, refiriéndose a un preso al que le entregaron una gran cantidad de comida.

Por contrapartida, el interno aseguró que él no recibió nada y a pesar de su reclamo, el encargado no le resolvió el pedido.

La queja del preso llegó a los camaristas roquenses, que analizaron su solicitud y estuvieron de acuerdo que debían corroborarse los alcances de su denuncia en forma debida y establecer si existía alguna irregularidad.