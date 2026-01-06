Los presos "sindicalistas" de Senillosa impulsaron otra queja por elementos de higiene

Casi en forma paralela al reclamo por el menú navideño, los internos del movilizado pabellón "B2" aseguraron que les debían la entrega de varios suministros.

Los presos alojados en el pabellón “B2” de la Unidad Residencial II del Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa se muestran desafiantes a la hora de impulsar reclamos y no solo mostraron su malestar por el menú navideño sino que también se quejaron de demoras en entregas de elementos de higiene y fajina.

Sin embargo, muy enojados, los integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) hicieron su descargo ante los jueces de la región y brindaron un pormenorizado detalle de los trámites que confirman la inexistencia de irregularidades.

Más allá de que es oriundo de Roca, la justicia federal dispuso que "El Tío" Prado cumpla su condena en el penal de máxima seguridad de Senillosa.

Los presos “sindicalistas” del pabellón “B2” de Senillosa fueron los principales protagonistas de otra presentación judicial que recorrió varios despachos de magistrados federales de Neuquén capital y el Alto Valle rionegrino.

Además de una queja que se centró en las viandas y el menú de las fiestas de fin de año, los internos de la cárcel federal elevaron un habeas corpus en relación a una supuesta demora en la entrega de elementos de limpieza y fajina. “Venimos reclamando a las áreas enunciadas los elementos de higiene y fajina del pabellón cuando se encuentran debiendo y reteniéndolos”, denunciaron en su presentación inicial ante el juzgado federal 2 de esta capital.

Sorpresa entre los integrantes del SPF

El recurso fue firmado por un total de 25 internos y motivó un pedido de informes a los responsables del SPF. Sorprendidos, los integrantes de la Dirección Administrativa tuvieron que exhibir las planillas donde se confirmaban entregas de elementos de fajina en dos fechas: el 21 de noviembre y, el 22 de diciembre. De forma similar, destacaron que los elementos de higiene fueron distribuidos el 5 de diciembre y, el 2 de enero de este año.

Como era previsible, el juez que intervino en primera instancia consideró que no existía ningún “agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención”.

Ante la insistencia de los presos, la Cámara Federal de Roca también intervino y no hizo más que confirmar lo resuelto por el magistrado neuquino, rechazando la queja airada de los internos.

En los últimos días, se conoció que los presos, también del pabellón “B2”, mostraron su enojo por el menú navideño.

Carcel de Senillosa_0391 (31).JPG

En primer lugar, los presos no solo se enfocaron en una comida especial que reciben por las fiestas sino que elevaron su queja por las raciones insuficientes de las últimas semanas de diciembre. “Venimos hace dos semanas con la desgracia de recibir la comida correspondiente en inadecuadas condiciones, impresentables y con la ración insuficiente tanto la común como las dietas”, resaltaron en su escrito. Molestos, aseguraron que el menú especial por la Navidad también estuvo lejos de cumplir con sus expectativas.

Más allá de que el referente del pabellón tuvo una entrevista con los integrantes del SPF, la respuesta no lo conformó y decidió recurrir a la interposición de un recurso.

Un recurso que recorrió dos instancias

Debido a que el juez de primera instancia no encontró ningún incumplimiento en la entrega de las viandas, los presos insistieron ante la Cámara Federal roquense. En este ámbito, sus argumentos volvieron a ser rechazados y los jueces resaltaron que los informes del SPF fueron completos y no se advertía ninguna irregularidad en cuanto a la cantidad y calidad de las raciones.

En tanto, se tuvo presente que el resto de los internos de Senillosa no hizo ningún reclamo por el menú de las fiestas. “Lo expuesto evidencia que no existió un obrar arbitrario o ilegítimo de los funcionarios del citado complejo que deba ser atendido por esta excepcional vía (habeas corpus), así como tampoco se ha verificado una situación de urgencia que la amerite”, remarcaron los camaristas roquenses.